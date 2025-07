Un druze syro-américain tué lors des exactions à Soueida

Un Syrien détenant la citoyenneté américaine a été tué la semaine dernière lors des affrontements intercommunautaires entre tribus bédouines sunnites épaulées par les forces gouvernementales et factions druzes ayant donné lieu à de nombreuses exactions dans la province à majorité druze de Soueida, dans le sud de la Syrie, a confirmé lundi le Département d’État américain.

Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, plus de 1 260 personnes ont été tuées en marge de ces combats ayant éclaté le 13 juillet entre des miliciens druzes et des combattants bédouins sunnites à Soueida, soutenus par les forces gouvernementales déployées dans la ville sur ordre des autorités de Damas. Le dernier bilan fourni par l'ONG lundi soir évoque 505 combattants druzes et 298 civils druzes tués, dont 194 « exécutés sommairement par des membres des ministères de la Défense et de l'Intérieur ». Le bilan comprend également 408 membres des forces de sécurité gouvernementales et 35 bédouins sunnites, dont trois civils « exécutés sommairement par des combattants druzes ». Quinze soldats gouvernementaux ont par ailleurs été tués dans des frappes israéliennes, selon l'OSDH.

« Il devait rentrer aux USA à la fin du mois »

Parmi les victimes civiles figure le ressortissant syro-américain, Houssam Saraya, un druze de 35 ans. Joint par le média al-Monitor, basé à Washington, un fonctionnaire du département d'État a confirmé lundi la mort d'un citoyen américain à Soueida, sans pour autant l'identifier. « Nous sommes profondément attristés par la mort de Houssam Saraya, tragiquement exécuté avec d'autres membres de sa famille en Syrie », a toutefois confirmé sur X James Lankford, sénateur républicain de l'Oklahoma, où résidait la victime aux États-Unis. « Nous prions pour sa famille, ses amis et toute la communauté druze qui pleurent cette perte insensée », a-t-il ajouté.

Des photos du passeport américain de Houssam Saraya ont également largement circulé sur les réseaux sociaux, ainsi que des vidéos qui montreraient son exécution sur une place de Soueida. Sur les images disponibles, apparues en ligne le mercredi 16 juillet (au lendemain de l'entrée des forces gouvernementales syriennes dans la ville), on peut voir le trentenaire contraint de marcher en file indienne dans une rue avec sept autres personnes sous la menace d'hommes armés, certains en treillis, avant d'être exécutés froidement par des rafales d'armes automatiques sur la place Techrine, dans le centre de la ville, au cri d'« Allahou akbar ». Les uniformes militaires portés par certains des assaillants semblent indiquer qu'il s'agit de membres des forces gouvernementales. Une source proche de la famille a confirmé à L’Orient-Le Jour l’authenticité de ces vidéos. La personne indique que plusieurs membres de la famille Saraya, dont Houssam, ont bien été tués sur la place Techrine le 16 juillet. Parmi les huit personnes alignées visibles au moment de l'exécution, une d'entre elles a survécu, affirme-t-elle.

Contactée par téléphone mardi par L'OLJ, une proche de la victime, ayant requis l'anonymat, confie que Houssam Saraya avait obtenu la citoyenneté américaine il y a cinq ans après avoir obtenu son master à l’Université chrétienne d’Oklahoma en 2016. Il avait par la suite créé une plateforme d'enseignement en ligne destinée aux étudiants syriens. Cette proche de la victime confirme que d'autres membres de la famille Saraya ont été exécutés, dont le frère, Karim, et le père, Ghassan, de Houssam, le seul à détenir la nationalité américaine. Les autres victimes se prénomment Walid, Yehya, Ali et Ismaïl, des cousins de la famille Saraya. « Ils (les assaillants) ont fait irruption mercredi matin dans la maison et ils ont pris de force tous les hommes qui se trouvaient là. Nous avons retrouvé leurs corps le lendemain puis les avons enterrés », confie la proche précitée. « Houssam était rentré à Soueida il y a à peu près un an pour s’occuper de son père qui était malade. Il était censé retourner aux États-Unis à la fin du mois », précise-t-elle.

Vendredi, le haut-commissaire aux droits de l'homme de l'ONU, Volker Turk, avait déclaré que des « rapports crédibles » indiquent que les forces gouvernementales syriennes, ainsi que les combattants druzes et bédouins locaux, se sont rendus coupables « d'exécutions arbitraires, d'enlèvements et de pillages » lors de cette nouvelle vague de violences de grande ampleur ayant endeuillé la Syrie depuis la chute du régime Assad, en décembre dernier.

« Traduire en justice les coupables »

Ce troisième épisode d'effusions de sang à caractère confessionnel, après celui ayant visé en mars la communauté alaouite sur le littoral syrien, puis (déjà) les druzes fin avril en périphérie de Damas, a entraîné le déplacement forcé de plus de 128 500 personnes depuis le début, le 13 juillet. Une trêve fragile, soutenue par les États-Unis, est entrée en vigueur le 17 juillet après le retrait des forces de Damas de la province méridionale, où un calme précaire est revenu depuis ce week-end après que le maintien de la sécurité a été officiellement transféré à des factions druzes locales par le gouvernement syrien dirigé par Ahmad el-Chareh.

Samedi, l’émissaire américain pour le Liban et la Syrie, Tom Barrack, avait également annoncé un cessez-le-feu entre la Syrie et Israël, auteur de frappes aériennes ayant visé les forces de sécurité syriennes à Soueida, mais aussi plusieurs bâtiments gouvernementaux à Damas. De son côté, le secrétaire d'État américain Marco Rubio avait appelé Damas à « mobiliser ses forces pour empêcher les jihadistes violents de commettre des massacres » et de « traduire en justice ceux reconnus coupables d’atrocités, y compris dans (ses) propres rangs ».