« J’ai cru que j’allais mourir », confie Ann*. Pendant deux jours, la jeune femme est restée cloîtrée chez elle à Jaramana, suivant l’évolution de la situation grâce au groupe WhatsApp du quartier. Dès lundi soir, des affrontements ont éclaté dans cette ville du sud-est de Damas, à majorité druze et chrétienne, avant de s’étendre à Sahnaya puis au sud du pays. Plus de 100 personnes ont été tuées en quelques jours dans des combats qui ont opposé milices druzes et sunnites après la diffusion d’un message audio blasphématoire attribué à un cheikh druze, impliquant rapidement les forces gouvernementales qui ont tenté de s’interposer. Des violences qui ont ravivé de profondes angoisses, après les massacres commis contre les alaouites sur la côte syrienne en mars dernier. « On a peur de vivre la même...

