Faire face aux immaturités

Le langage médiatique active des présentateurs et des invités. Les nouvelles aux multiples niveaux, local, régional et international, nous permettent d’évaluer des interprétations. Cependant, la réalité au Liban inclut un monde méconnu dont on parle tous les jours. Il est considéré comme un acquis pour des représentants qui excellent à commenter. Au mieux, la réaction aux maux des gens est énoncée par la regrettable impuissance du « on fait ce qu’on peut ».

Des Libanais respectueux des valeurs et des devoirs civils incarnent pourtant des exemples d’indépendance citoyenne. Ils se distinguent de ceux qui en parlent incessamment sans la pratiquer. Rares sont les personnes disposées à entendre des expériences positives non inscrites dans les registres de certains groupes d’affaires opportunistes. Alors que les délais administratifs et les stratégies politiques et socio-économiques demeurent ajustés à des contours a minima, les priorités indispensables demeurent certes des faits essentiels mais à trancher plus tard !

Les conséquences des crises humaines semblent comme un état de fait. Ainsi, nous sommes maîtres à commenter ce qui se passe ou pas, alors que de nombreux citoyens souffrants de mille problèmes passent inaperçus, et sont épuisés, désillusionnés.

Heureusement, le pays du Cèdre continue d’exister et de tirer de la fierté de son histoire avec un tourisme en « démarrage » mais aussi à travers un impressionnant cloisonnement mental aux multiples facettes. Les projets pour développer l’internet satellite sont en cours alors que les gens ne reçoivent que de la déconsidération au sujet du calendrier de l’alimentation en eau potable !

Va-t-on s’unir un jour pour réclamer de ne plus être humiliés ? Cependant, en attendant d’adopter le réalisme et d’aller au-delà du déni collectif, le plus grand défi du Libanais est la prise de conscience bien plus large de ce qui se passe en lui et non seulement à l’extérieur. L’immaturité ne permet pas de fonder une cohérence crédible.





