Une usine de béton dynamitée par l'armée israélienne à Yaroun

L'armée israélienne a détruit, dans la nuit de samedi à dimanche, une usine de béton à Yaroun, dans le caza de Bint Jbeil au Liban-Sud, après s'être infiltrée en territoire libanais, selon les sources de notre correspondant dans le Sud, Mountasser Abdallah. Plus tard dans la journée, un drone israélien a largué des tracts sur la localité selon lesquels l'usine dynamitée «travaillait au profit du Hezbollah».

Cette explosion a eu lieu alors que plusieurs tirs d'artillerie israéliens ont été signalés tout au long de la nuit dans le sud du Liban. Selon les informations de notre correspondant, aux environs de 3h du matin, deux fortes explosions ont été entendues dans la région de Bint Jbeil, lors de la détonation de l'usine, et ont provoqué la panique dans les villages avoisinants. Plusieurs heures plus tard, afin de commenter la destruction de l'usine, un drone israélien a largué des tracts sur Yaroun, village qui a été lourdement endommagé lors de la dernière guerre entre le Hezbollah et l'État hébreu. « Il n'y a aucun bénéfice économique à traiter avec le Hezbollah. Cet endroit travaille au profit du Hezbollah, qui continue de menacer la région et de l'entraîner dans le danger », peut-on lire sur ces tracts.

Samedi soir, vers 21h, deux vedettes israéliennes avaient franchi la ligne de bouées maritimes démarquant les zones économiques exclusives libanaise et israélienne et s'étaient approchées d'un bateau de pêche libanais au large de Naqoura (caza de Tyr). Un drone israélien avait alors lancé une grenade assourdissante en direction de l'embarcation libanaise.

Tirs d'artillerie nocturnes

À environ 22h, l'artillerie israélienne a bombardé les abords d'Alma el-Chaab (Tyr) à plusieurs reprises. D'autres tirs d'artillerie ont visé la périphérie de Aïtaroun (Bint Jbeil) avec des obus incendiaires qui ont déclenché un incendie.

D'autre part, le porte-parole arabophone de l'armée israélienne, Avichay Adraee, a annoncé sur X, tard dans la nuit, que l'armée « a mené une frappe et éliminé Ahmad Mohammad Salah », identifié comme « le commandant de l'unité du Hezbollah en charge de la région de Yohmor », dans le caza de Nabatiyé. Selon le communiqué, Salah travaillait à la reconstruction d'infrastructures du Hezbollah dans la zone. Salah avait été tué samedi dans une frappe de drone alors qu'il conduisait une moto à Yohmor el-Chakif, selon nos informations. Un autre homme avait été tué dans la journée, dans une frappe de drone sur Khiam (Marjeyoun), revendiquée par l'armée israélienne contre un « membre de la force al-Radwan », l'unité d'élite du parti-milice.

Depuis le cessez-le-feu, entré en vigueur le 27 novembre dernier, l'armée israélienne mène presque chaque jour des frappes sur le Liban, principalement le Sud et la Békaa, tuant plus de 270 personnes. L'armée israélienne continue d'occuper cinq positions le long de la frontière, en territoire libanais, à partir desquelles elle entreprend certaines de ses attaques et des incursions régulières dans les villages du Sud.