Fin des combats à Soueida : Joumblatt appelle au dialogue et à une « solution politique globale » en Syrie

Le leader druze libanais Walid Joumblatt a appelé dimanche à l’ouverture d’un dialogue entre toutes les composantes en Syrie sous la direction des autorités, au lendemain de l'annonce d'un cessez-le-feu qui a mis fin à une semaine d'affrontements communautaires sanglants entre combattants druzes et groupes rivaux à Soueida.

Le gouvernement syrien a annoncé dans la nuit de samedi à dimanche la fin des combats dans le sud du pays, aussitôt repris par les groupes druzes. Les violence entre ces derniers et des bédouins sunnites, déclenchées le 13 juillet dans la région de Soueida, ont fait 940 morts, selon l’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH).





Une « solution politique globale » en Syrie

L'ancien chef du Parti socialiste progressiste (PSP) Walid Joumblatt a souligné dans ce cadre la nécessité d’un cessez-le-feu à Soueida pour pouvoir lancer la suite du processus. Il a insisté sur le fait que « la solution politique globale est la seule voie pour préserver l’autorité de l’État syrien et répondre aux revendications légitimes des habitants du Djebel druze », appelant à l’ouverture d’un dialogue entre toutes les composantes religieuses, politiques et communautaires, sous l’égide de l’État.

Il a dénoncé « toute déclaration appelant à une protection internationale ou israélienne », estimant que « ces propositions portent atteinte à la souveraineté de la Syrie, ainsi qu'au passé national et arabe de Soueida ». Certaines voix au sein de la communauté druze, notamment en Syrie, se sont élevées pour appeler à une protection israélienne de la communauté, à l’heure où la colère monte contre le pouvoir d’Ahmad el-Chareh, accusé d’avoir échoué à protéger les druzes de Soueida. M. Joumblatt a appelé à « mettre fin à l’escalade, lever le siège sur les zones sinistrées et œuvrer sérieusement à éviter toute nouvelle montée des tensions ». Il a enfin rappelé que « les druzes de Syrie sont une composante authentique du tissu national et arabe syrien, et qu’il est inacceptable de les exclure de leur arabité ou de les traiter comme un corps étranger à leur environnement naturel ».

Couper la voie aux ingérences israéliennes

Dans un communiqué distinct, le PSP a appelé l’État syrien, les habitants de Soueida et les tribus arabes à « œuvrer pour consolider le cessez-le-feu, qui est plus important que toute autre considération, notamment celle de la vengeance, afin d’assurer la sécurité, la stabilité et l’unité de la Syrie ». Le parti a demandé à l’État syrien d’agir sérieusement en vue de reprendre le contrôle de la situation chaotique et instable dans le gouvernorat de Soueida, et de mettre fin aux attaques menées contre les villages druzes du Djebel druze, afin de couper la voie aux appels à des protections internationales ou à des ingérences israéliennes. » Après une intervention des forces gouvernementales à Soueida dans le courant de la semaine, qui avait mené à des tueries dans la région, l'armée israélienne avait effectué des bombardements dans la région et mené des frappes contre le siège des forces armées à Damas. Walid Joumblatt avait critiqué avec virulence ces interventions israéliennes, accusant l’État hébreu de « placer les druzes en confrontation avec toutes les composantes de la société syrienne ».

Et le PSP de conclure : « La consolidation du cessez-le-feu constitue la porte d’entrée vers la deuxième phase, à savoir le dialogue politique en vue de l’intégration du gouvernorat de Soueida dans l’État syrien et ses institutions officielles. »

Walid Joumblatt avait déjà appelé vendredi au dialogue en Syrie et demandé un « plan clair pour établir la sécurité et ensuite absorber les éléments armés druzes dans la police ou l'armée syrienne. » Il était la première personnalité politique libanaise à se rendre en Syrie pour rencontrer le nouveau dirigeant Ahmad el-Chareh, le 22 décembre 2024, soit quelques semaines à peine après la chute du régime Assad.