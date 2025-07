Après Soueida, le leadership de Walid Joumblatt face à ses limites ?

« Nous sommes au début d’une crise grave et d’une partition confessionnelle. » C’est ainsi que l’ancien chef du Parti socialiste progressiste Walid Joumblatt a résumé vendredi les récents affrontements sanglants de Soueida ayant opposé des combattants druzes à d’autres bédouins (sunnites), mais aussi aux forces gouvernementales syriennes (qui ont fini par se retirer de la région mercredi). Le chef de Moukhtara a tenu ces propos dans un contexte particulièrement tendu, marqué par la colère de sa communauté face aux images provenant de Soueida. Sauf que Walid Joumblatt continue de parier sur le président syrien, Ahmad el-Chareh, et son gouvernement pour un retour au calme et un apaisement des tensions en Syrie comme dans la région. Walid Joumblatt sera-t-il dépassé cette fois-ci par la colère de la rue ou...

