Israël et la Syrie s'accordent sur un cessez-le-feu

Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et le président syrien Ahmad al-Chareh se sont accordés sur un cessez-le-feu, deux jours après les frappes israéliennes ayant visé Damas, a annoncé l'émissaire américain pour la Syrie Tom Barrack vendredi.

« Le premier ministre israélien (Benjamin) Netanyahu et le président syrien Ahmad al-Chareh, avec le soutien du secrétaire d'Etat américain (Marco) Rubio, ont accepté un cessez-le-feu », écrit Tom Barrack sur le réseau social X. « Nous appelons les druzes, les bédouins, et les sunnites à déposer les armes, et, ensemble, avec les autres minorités, à construire une identité syrienne nouvelle et unie, dans la paix et la prospérité avec ses voisins », poursuit l'émissaire américain.

BREAKTHROUGH —— Israeli Prime Minister @Netanyahu and Syrian President Ahmed al-Sharaa @SyPresidency supported by the U.S.A. @SecRubio have agreed to a ceasefire embraced by Türkiye, Jordan and its neighbors. We call upon Druze, Bedouins, and Sunnis to put down their weapons and… — Ambassador Tom Barrack (@USAMBTurkiye) July 18, 2025

Vendredi soir, des affrontements étaient toujours en cours à l'entrée ouest de la ville de Soueida entre des hommes armés issus de tribus bédouines et des factions druzes retranchées dans la ville, moins de deux jours après un premier cessez-le-feu conclu entre les parties syriennes et censé mettre fin aux hostilités dans la province.

Tout en appelant à la retenue, la présidence syrienne s'était engagé ce vendredi à envoyer des forces dans le sud du pays afin de « mettre fin aux affrontements » à Soueida. Dans un communiqué, celle-ci exhorte « toutes les parties à faire preuve de retenue et à privilégier la raison » et précise que « les autorités compétentes travaillent à l'envoi d'une force spéciale pour mettre fin aux affrontements et résoudre le conflit sur le terrain, parallèlement à des mesures politiques et sécuritaires visant à stabiliser la situation et à assurer le retour au calme » dans la ville à majorité druze.

Depuis dimanche, les affrontements entre groupes druzes et tribus bédouines locales, aux relations tendues depuis des années, y ont fait au moins 638 morts selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH), et près de 80.000 personnes ont été déplacées en raison des violences, s'est alarmée l'Organisation internationale pour les migrations (OIM).

L'hôpital gouvernemental de Soueida, le seul de la ville qui fonctionne encore, a accueilli « plus de 400 corps depuis lundi matin », parmi lesquels « des femmes, des enfants et des personnes âgées », a dit à l'AFP le médecin Omar Obeid.

« Ce n'est plus un hôpital, c'est une fosse commune », a déclaré à un correspondant de l'AFP Rouba, membre du personnel de l'hôpital qui ne veut pas donner son nom de famille.

Ces violences fragilisent encore plus le pouvoir d'Ahmad al-Chareh qui, à la tête d'une coalition de groupes rebelles islamistes, avait renversé le président Bachar al-Assad en décembre, dans un pays meurtri par près de 14 ans de guerre civile.