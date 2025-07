Hervé Magro : Nous soutenons pleinement l’objectif des autorités libanaises d’atteindre le monopole des armes

L’ambassadeur de France à Beyrouth, Hervé Magro, a salué lundi, lors de la cérémonie annuelle du 14-Juillet à la Résidence des Pins, les efforts déployés par les autorités libanaises pour parvenir à un monopole des armes, après plus d'un an de guerre entre Israël et le Hezbollah.

« Nous soutenons pleinement l’objectif des autorités libanaises d’atteindre le monopole complet du contrôle des armes sur l’ensemble du territoire. Chacun doit comprendre que les temps ont changé et qu’une nouvelle ère doit s’ouvrir pour ce pays qui a tant souffert », a affirmé M. Magro en présence de plusieurs figures politiques. Il a également indiqué qu'il « appuyait pleinement » les efforts de l’émissaire américain Tom Barrack qui a présenté la semaine dernière « une feuille de route » aux autorités libanaises pour le désarmement du Hezbollah. « Nous sommes déterminés à travailler ensemble en faveur de la souveraineté, de la stabilité et de la reconstruction du Liban. Il peut compter sur notre détermination à y contribuer sur de nombreux points », a-t-il ajouté.

L'ambassadeur a dans ce cadre noté que « les défis ne manquent pas tant sur la question du monopole des armes par l’État, du volet des réformes, du renouvellement du mandat de la Finul ou encore de l’environnement régional ». « Nous sommes pleinement engagés sur tous ces fronts aux côtés de nos amis libanais », a poursuivi M. Magro. Ce dernier a aussi condamné le fait qu'Israël « occupe toujours cinq points du territoire libanais et poursuit ses frappes », appelant « au plein respect de l'accord de cessez-le-feu » conclu en novembre dernier.

L'ambassadeur a aussi salué les efforts déployés par le gouvernement de Nawaf Salam. « Certains, y compris parmi ceux qui étaient à sa place précédemment, estiment déjà, au bout de cinq mois seulement, que ce gouvernement n’a pas fait assez pour engager les réformes nécessaires à la reconstruction de l’État libanais (...) Je ne suis pas ici pour défendre un bilan mais de nombreux chantiers ont d’ores et déjà été lancés, et je ne peux qu’espérer que le Parlement se montrera à la hauteur du défi qui se présente à lui pour accompagner ces réformes », a-t-il précisé.

« Appel à la vigilance »

Hervé Magro a par ailleurs appelé à la « vigilance » face à l’évolution de la situation en Syrie « dont il faut absolument prévenir tout impact négatif sur le Liban ». « Il faut également que les Libanais se mettent en ordre de marche pour accompagner le relèvement de la Syrie qui offrira, j’en suis sûr, de nombreuses opportunités lorsque la reconstruction sera lancée, tant pour permettre le retour des Syriens chez eux qu’au Liban de contribuer à ce redressement et donc d’en bénéficier », a-t-il noté. Il a estimé que l’alternative serait que le Liban « reste un spectateur passif de cette relance alors qu’il aurait pu jouer un rôle de premier plan ».

Sur le plan économique, l'ambassadeur de France a souligné « l’importance de mener à bien les réformes économiques et financières trop longtemps repoussées », saluant la reprise des discussions avec le FMI et le vote en avril dernier de la loi sur la levée du secret bancaire. « L’objectif doit être de remettre sur pied un modèle économique viable, créateur d’emplois pour les jeunes Libanais, créateur de richesse pour le pays et permettant de le redresser durablement et de le développer, certes soutenu par le FMI et les partenaires internationaux du Liban, mais qui doit d’abord être un plan libanais », a indiqué l'ambassadeur. « Nous sommes également toujours disposés à organiser une conférence sur le redressement du Liban à Paris à l’automne. Mais la communauté internationale ne viendra plus à son chevet comme par le passé sans engagements clairs en faveur des réformes », a encore affirmé l'ambassadeur. Il a enfin estimé qu'au-delà d’un accord technique avec le FMI, le vote de la loi de répartition des responsabilités de la crise bancaire est « une nécessité absolue ».