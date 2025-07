Hervé Magro à « L'Orient-Le Jour » : Il ne faut pas que le Liban rate le train syrien

Le Liban se trouve dans une situation de plus en plus difficile. Plus de cinq mois après la formation du gouvernement de Nawaf Salam, le premier du mandat du président de la République Joseph Aoun, les réformes avancent lentement, tandis que le dossier du monopole des armes aux mains de l'État fait du surplace. Dans ce cadre, plusieurs initiatives diplomatiques – notamment de la part des Américains et des Français – tentent de faire avancer les choses, histoire d'éviter une nouvelle escalade entre le Hezbollah et Israël. À l'occasion du 14 Juillet, l'ambassadeur de France à Beyrouth, Hervé Magro, évoque ces efforts dans une interview accordée à L'Orient-Le Jour et au Nahar. L'émissaire américain, Tom Barrack, a conclu la semaine dernière une tournée à Beyrouth, lors de laquelle il a reçu...

Economisez 54% sur votre abonnement ! Offre exclusive : 99$/an au lieu de 215$ Je me connecte