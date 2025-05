Un cocon libanais chez les Grecs, Julie Delpy le poing levé et un billet pour Chypre : le Weekender

Dans Le Weekender, L'Orient-Le Jour vous propose une sélection d'articles traitant de culture, de lifestyle, de mode, de sujets sociétaux, à (re)lire durant le week-end. Pour faire une pause et tenter de déconnecter (un peu) de l’actualité chaude.





Trois peintres et une photographe prennent d’assaut la scène artistique en ce printemps beyrouthin. Entre audace, délicatesse, puissance et narration, elles montent au créneau d’un art, féministe ou pas, qui captive, intrigue, dérange parfois, mais s’exprime toujours. Zéna Zalzal vous les présente.

Sandrine Atallah les a vécues, les ironies, les chou hayda (c’est quoi ça ?) à propos de son métier qui n’en serait pas un. Première sexologue d’un pays où le sujet reste particulièrement tabou, l’ancienne timide a appris à ne plus se laisser faire. Cette semaine, elle a accepté de se livrer au jeu de l’interview décalée, avec Raphaël Abdelnour.

De ses débuts d'actrice effrontée devant la caméra de Godard à ses nominations aux Oscars, la désormais réalisatrice ne semble pas s’être assagie. Comme à ses débuts, Julie Delpy continue de fustiger les non-dits et l’hypocrisie de l'entre soi artistique et annonce d’emblée, face à Karl Richa, être prête à parler de ses luttes politiques avant même d’évoquer ses long-métrages.

C'est une ambition de longue date qui va (re)voir le jour. Une ligne de ferry reliant le Liban et Chypre devrait être lancée prochainement. Celui-ci opérera entre les ports de Larnaca et de Jounieh, avec des trajets prévus dès le début de l'été 2025. Stéphanie Bechara vous en parle.

L’euphorie post-Assad est retombée depuis longtemps. Et pour l’heure, tous les voyants sont au rouge. C'est pourtant dans ce pays broyé par la dictature et la guerre, par le désir de vengeance sur fond de confessionnalisme que doit être amorcé le très nécessaire processus de justice transitionnelle sans lequel aucun avenir en commun n’est possible. Soulayma Mardam Bey vous éclaire sur les obstacles qui lui font face.

C’est sans doute par lassitude, par désamour et par épuisement qu’il a décidé, comme d’autres Libanais, de partir voir ailleurs comment un monde normal fonctionne. Destination : Athènes. « Beyrouth, en mieux ». Là-bas, il a ouvert un hôtel, The Gem Society, avec pour mot d'ordre l'hospitalité. Carla Henoud s'est envolée pour la capitale grecque et s'est rendue dans l'établissement.