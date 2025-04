Le Liban et Chypre seront à nouveau reliés par ferry

Une ligne de ferry maritime reliant le Liban et Chypre devrait être lancée prochainement, a annoncé mardi 29 avril le ministre chypriote des Transports, Alexis Vafeades, au Cyprus Mail. L’information a également été confirmée à L’Orient-Le Jour par Pierre Akl, directeur de la chaîne d’approvisionnement du groupe libanais Indevco, qui supervise ce projet, alors que l’île n’est jusque-là desservie que par des vols ou bateaux privés.Lancé en 2021 à l’initiative du PDG du groupe Indevco, le député Neemat Frem, le projet concrétise une ambition de longue date du père de M. Frem, selon Pierre Akl.« Il était initialement conçu comme une alternative en cas de guerre ou de perturbation de l’aéroport au Liban, explique-t-il. Mais il établit aussi un lien direct avec l’Europe via Chypre et pourrait contribuer...

