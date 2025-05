Sandrine Atallah : Des collègues m’ont traitée de diable !

Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google Être sexologue au Liban ne fait pas vendre, tant la population est si peu sensibilisée à ce sujet ou extrêmement frileuse. Être la première sexologue du Liban, c’est encore pire. Sandrine Atallah les a vécues : les ironies, les chou hayda (c’est quoi ça ?) à propos de son métier qui n’en serait pas un, les remises en cause permanentes de ses compétences.Ayant toujours alterné sa résidence entre Paris et Beyrouth depuis son plus jeune âge, c’est en France qu’elle s’est formée à la sexologie et à l’hypnose. Forte de ses diplômes, mais surtout d’une parole libre et décomplexée, elle retourne au Liban dans les années 2000 et amorce une longue carrière, inédite pour elle mais aussi pour le pays. Car s’installer en tant que « médecin sexologue » exclusivement au Liban en 2007, c’était une première. Dans un pays où tout ce qui touche aux...

