Israël menace de « faire à Téhéran ce qu'il a fait au Hezbollah à Beyrouth » ; cinq morts dans une frappe israélienne sur Beit Lahiya | En direct

Devant Chareh, Macron souligne la nécessité « d’accroître la lutte contre le Hezbollah »

Le président Emmanuel Macron a souligné, hier, la nécessité « d’accroître la lutte contre le Hezbollah » lors d’une conférence de presse conjointe avec le président syrien par intérim, Ahmad el-Chareh, en visite à Paris. « Une part importante aussi de notre coopération c’est d’accroître, d’intensifier, de systématiser la lutte contre le Hezbollah, de lutter contre l’influence de l’Iran et de tous ses proxies dans la région, et d’aider à la stabilité de la Syrie et à la stabilité du Liban », a déclaré M. Macron.

Plus de détails ici sur la visite du président syrien à Paris.