Devant Chareh, Macron souligne la nécessité « d’accroître la lutte contre le Hezbollah »

Le président Emmanuel Macron a souligné, mercredi, la nécessité « d’accroître la lutte contre le Hezbollah » lors d’une conférence de presse conjointe avec le président syrien par intérim, Ahmad el-Chareh, en visite à Paris. « Une part importante aussi de notre coopération c’est d’accroître, d’intensifier, de systématiser la lutte contre le Hezbollah, de lutter contre l’influence de l’Iran et de tous ses proxies dans la région, et d’aider à la stabilité de la Syrie et à la stabilité du Liban », a déclaré M. Macron.

Le chef de l’État français a auparavant salué une évolution positive dans la lutte contre le trafic de la drogue du captagon. « Avec les pays voisins nous avons constaté une baisse drastique de la production de captagon, qui était, on le sait, l’un des moyens de financement du régime, a-t-il dit. Vous avez tenu vos engagements là aussi sur ce point en réduisant la production et en luttant contre ce fléau. Il s’agit à cet égard, et cela pour la Syrie, de jouer tout son rôle dans son environnement régional et de contribuer à sa stabilité ».

Le président français a également noté « l’amélioration de la situation à la frontière syro-libanaise ». Il a aussi dit que son pays est « prêt à faciliter le lancement de négociations entre le Liban et la Syrie sur le tracé de leur frontière commune, en mettant à disposition ses connaissances, ses archives, son expérience en la matière ». « Nous avons eu l’occasion, il y a quelques semaines, d’évoquer cela », a-t-il rappelé. Fin mars, alors qu’il recevait le président libanais Joseph Aoun à l’Élysée, les deux dirigeants ont tenu une visioconférence avec le président Chareh pour discuter de la sécurité à la frontière libano-syrienne, théâtre de récents affrontements entre forces syriennes et clans libanais.

« Nous avons évoqué, après l’échange que nous avions eu avec le président Aoun, le soutien à apporter à la sécurisation de la frontière entre la Syrie et le Liban et les mécanismes de la coordination sécuritaire entre Beyrouth et Damas, a indiqué M. Macron. Cette coordination est essentielle pour empêcher que la Syrie ne redevienne un cordon entre l’Iran et le Hezbollah, et pour la préservation du cessez-le-feu au Liban. »

Le président français a également indiqué que « le président Chareh a plusieurs fois dit publiquement sa volonté d’établir des relations de bon voisinage avec l’ensemble des pays voisins de la Syrie, y compris avec Israël ». M. Chareh a d'ailleurs confirmé la tenue des pourparlers indirects avec Israël.

Lors de la conférence de presse, M. Macron a en outre demandé au président syrien de « tout mettre en œuvre pour assurer la protection de tous les Syriens sans exception, quelles que soient leur origine, leur religion, leur confession, leurs opinions ».

Le président français lui a aussi dit qu'il devait « s'assurer que les auteurs » des récentes violences interconfessionnelles visant des Druzes et des « massacres » de membres de la minorité alaouite en mars soient «poursuivis et jugés». Il a plaidé pour que l'Union européenne « sanctionne systématiquement les auteurs de ces crimes ».

En revanche, Emmanuel Macron a plaidé pour une poursuite de « la levée progressive des sanctions économiques européennes » si la coalition islamiste au pouvoir en Syrie depuis la chute de Bachar el-Assad en décembre stabilise son pays.