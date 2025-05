Un premier avion d'Emirates Airlines atterrit à Beyrouth après la levée de l'interdiction de voyager

Le premier avion d'Emirates Airlines a atterri à l'aéroport international de Beyrouth, environ une semaine après que Abou Dhabi a annoncé la levée de l'interdiction de voyager au Liban imposée à ses ressortissants depuis août 2023.Selon l'Agence nationale d'information (Ani, officielle), le hall d'arrivée de l'aéroport était « décoré de fleurs pour accueillir l'avion et ses passagers » et, « un certain nombre de passagers émiratis ont exprimé leur joie de revenir au Liban », après les changements politiques, citant notamment l'élection de Joseph Aoun à la tête de l'État. « Ils ont également indiqué que le nombre d'arrivées en provenance des Émirats arabes unis augmenterait dans les prochains jours, se félicitant de l'accueil chaleureux qui leur a été réservé »,...

