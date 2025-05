Les Émirats lèvent l'interdiction faite à leurs ressortissants de voyager au Liban

Les Émirats arabes unis ont décidé de lever l'interdiction de voyager au Liban imposée à leurs ressortissants depuis août 2023, soit quelques semaines avant le déclenchement de l’offensive israélienne contre le pays du Cèdre dans le cadre de sa guerre contre le Hezbollah.

L’annonce a été faite dans un communiqué publié à l’issue de la première visite officielle du président libanais Joseph Aoun aux Émirats, où il a été reçu par le président émirati, Mohammad ben Zayed Al-Nahyane.

« Il a été décidé d’autoriser les déplacements de citoyens après la mise en place des mesures nécessaires afin de faciliter la mobilité entre les deux pays, tout en exprimant le souhait de rehausser le niveau de la représentation diplomatique », peut-on lire dans le communiqué conjoint signé par les deux chefs d’État et diffusé sur le compte X de la présidence libanaise. Une formulation qui iomplique également que les conditions d'octroi de visa aux ressortissants libanais souhaitant se rendre aux Émirats vont également être simplifiées.

« Le passé est derrière nous. L’État commence à retrouver sa présence, ses capacités et sa souveraineté, et toutes ses composantes coopèrent pour l’avenir du Liban », a déclaré Joseph Aoun au début de sa visite mercredi. Remerciant le cheikh Mohammed ben Zayed pour son soutien au Liban, il a ajouté : « Nous espérons revoir nos frères émiratis sur le sol libanais. »

Le président émirati a répondu en affirmant : « Nous soutenons l’unité du Liban, l’intégrité de son territoire et le renforcement des institutions de l’État et de leur rôle dans la préservation de la souveraineté, de la sécurité et de la stabilité. »

Contactée, l’ambassade des Émirats au Liban a confirmé l’information à L’Orient-Le Jour, sans toutefois donner davantage de détails sur les modalités d’application. L’interdiction de voyager au Liban imposée en 2023 n’était pas une première : Abou Dhabi avait déjà pris des mesures similaires ces dernières années, dans un contexte de refroidissement des relations entre le Liban et les monarchies du Golfe, alimenté par les tensions irano-saoudiennes et l’influence du Hezbollah sur la scène libanaise.

La donne a cependant évolué depuis la fin de la guerre entre Israël et le parti chiite, que ce dernier a fini considérablement affaibli sur le plan militaire, tandis que les États-Unis accentuent la pression sur l’Iran pour renégocier l’accord sur le nucléaire. Élu le 9 janvier dernier, le président Aoun, ainsi que le gouvernement formé par Nawaf Salam un mois plus tard, ont tous deux placé le rétablissement des relations diplomatiques avec le Golfe en tête de leurs priorités. Joseph Aoun s'est déjà rendu à Riyad et à Doha ces derniers mois.

Conseil d’affaires conjoint

La levée de l’interdiction de voyager n’est pas la seule annonce issue de cette visite officielle entamée mercredi et conclue jeudi. Selon le communiqué :

* « Le cheikh Mohammed ben Zayed a exprimé sa volonté de renforcer la coopération bilatérale et a réaffirmé le soutien des Émirats arabes unis à la sécurité, à la stabilité et à la souveraineté du Liban »

* « Le président Aoun a souligné son attachement au renforcement des relations bilatérales et a salué les positions de soutien des Émirats envers le Liban et son peuple ».

* « Les deux parties sont convenues de faire bénéficier le Liban de l’expérience réussie des Émirats en matière d’amélioration de la performance gouvernementale et de développement des pratiques d’excellence institutionnelle »

* Enfin, « un accord a été conclu en vue de créer un conseil d’affaires conjoint. Le Fonds d’Abou Dhabi pour le développement enverra une délégation au Liban pour étudier et évaluer les projets de coopération disponibles. »

Le président Aoun a également tenu une réunion à sa résidence à Abou Dhabi, en présence du ministre libanais des Affaires étrangères Joe Raggi, de l’ambassadeur du Liban aux Émirats, Fouad Chéhab Dandane, ainsi que des membres du personnel diplomatique et consulaire. Il a été informé de la situation de la communauté libanaise aux Émirats, ainsi que de l’état d’avancement du travail de la chancellerie et du consulat.

Depuis son élection, Joseph Aoun s’est rendu en Arabie saoudite en mars, puis au Qatar en avril, dans le but de réchauffer les relations avec ces monarchies arabes mises à mal par les tensions régionales et l’influence du Hezbollah pro-iranien. Lors des réunions de printemps du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale (BM), tenues cette semaine à Washington, Riyad et Doha ont tous deux appelé à soutenir le financement de la reconstruction du Liban.

Mercredi également, le cheikh Abdallah ben Zayed Al-Nahyan, vice-Premier ministre et ministre émirati des Affaires étrangères, a reçu le ministre libanais de la Culture, Ghassan Salamé, également en visite aux Émirats, selon l’Agence nationale d’information (ANI, officielle). Les deux hommes ont discuté de la coopération bilatérale et des moyens de la renforcer. M. Salamé a également rencontré plusieurs responsables émiratis, notamment les ministres de l’Éducation, des Affaires étrangères et de la Culture, dans le cadre du Salon international du livre d’Abou Dhabi.





Grande mosquée

A la fin de la visite, qui s'est conclue par un passage à la grande mosquée Cheikh Zayed, où il a parcouru les lieux et inscrit un mot dans le registre d'or, Joseph Aoun a exprimé sa « profonde gratitude pour l’accueil chaleureux et l’hospitalité généreuse » qui lui ont été réservés depuis son arrivée aux Émirats arabes unis, saluant sa rencontre avec Mohammed ben Zayed qu’il a qualifiée de « rencontre ayant dépassé les attentes ». Il a précisé que les sentiments de bienveillance étaient présents dès leur premier échange téléphonique, avant même la visite.

Le chef de l'Etat a également salué la « position constante et solidaire » des Émirats envers le Liban dans diverses circonstances, estimant qu’elle reflète « la profondeur des relations historiques et fraternelles entre les deux peuples frères ».

Évoquant la situation au Liban, Joseph Aoun a affirmé que « la situation politique et sécuritaire tend vers la stabilité » et que le gouvernement libanais déploie « des efforts soutenus pour améliorer les conditions économiques et sociales » à travers la mise en œuvre d’un ensemble de réformes structurelles jugées nécessaires.

Il a par ailleurs mentionné les promesses de soutien formulées par plusieurs pays arabes et amis du Liban, tout en soulignant que cette aide reste conditionnée à l’application effective des réformes, dont certaines ont d’ores et déjà été entamées dans le cadre des efforts de redressement et de relance économique. Sur le plan sécuritaire, Aoun a assuré que la situation intérieure était maîtrisée malgré les menaces extérieures, saluant les efforts et la grande efficacité des services de sécurité libanais dans le maintien de la stabilité.