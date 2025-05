Hani : Les agriculteurs peuvent accéder aux terres situées à proximité de la Ligne bleue

Le ministre libanais de l'Agriculture, Nizar Hani, a annoncé mardi que les agriculteurs pouvaient désormais accéder à leurs terres au Liban-Sud, même si elles sont proches de la frontière avec Israël, bien que l'armée israélienne occupe toujours cinq points qu'elle juge « stratégiques » dans le Sud. Malgré le cessez-le-feu entré en vigueur le 27 novembre, deux mois après l'escalade de la guerre entre le Hezbollah et Israël, l'armée israélienne poursuit ses frappes au Liban, principalement dans le sud et la Békaa. Les agriculteurs ont souvent fait l'objet d'attaques israéliennes à plusieurs reprises pendant le conflit et après le début de la trêve. Accompagné d'une délégation du ministère, M. Hani a rencontré mardi matin le gouverneur du Sud, Mansour Daou, dans le bureau de ce dernier au sérail de Saïda. Le ministre a souligné qu'un « mécanisme a été mis en place en coopération avec la Finul à travers les centres de l'armée libanaise et du ministère de l'Agriculture pour faciliter l'accès des agriculteurs à toutes leurs terres, même celles qui sont adjacentes à la Ligne bleue ». Nizar Hani a annoncé que ce plan serait mis en œuvre dans les prochains jours. Lire aussi Les agriculteurs du Liban-Sud face à la politique israélienne de la terre brûlée Mécanisme mis en place avec la Finul M. Hani a fait état « de garanties que l'ennemi israélien ne fera pas de mal aux agriculteurs. Ces garanties font partie du mécanisme mis en place avec la Finul ». « Le ministère de l'Agriculture informera l'armée des noms des agriculteurs qui entreront dans leurs terres agricoles dans les zones frontalières, et l'armée prendra ensuite les dispositions nécessaires, en coordination avec les Casques bleus, pour que les agriculteurs puissent poursuivre leur travail quotidien, d'autant plus que nous approchons de la saison agricole, qui doit être sauvée », a-t-il précisé. Il a ajouté que le ministère œuvrait à « finaliser l'enquête sur le terrain de tous les dommages résultant des attaques israéliennes sur les villages du front et les terres qui ont été endommagées ». Nizar Hani a enfin espéré que « l'indemnisation de tous les citoyens dont les terres ont été endommagées sera, dans un avenir proche, au premier rang des priorités du gouvernement, qui s'est pleinement engagé dans la reconstruction et l'indemnisation de tous les agriculteurs ». En ce qui concerne les nouveaux accords agricoles négociés par le ministère, M. Hani a annoncé que « le ministère a conclu cette semaine un accord avec son homologue jordanien afin d'ouvrir la porte aux exportations liées à tous les types d'agrumes », relevant que « la région du sud est directement concernée pour s'engager dans cette voie ». En dépit des garanties annoncées par le ministre mardi, l'armée israélienne a appelé les agriculteurs se trouvant dans la plaine de Majidiyé, dans le caza de Hasbaya, à quitter les lieux, menaçant de leur tirer dessus et de lancer des bombes en leur direction, selon notre correspondant au Liban-Sud. L'armée israélienne avait avancé des menaces similaires le 28 avril. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

