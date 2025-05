Aux jeunes, investissez dans le durable de votre avenir au Liban

Je sais que mon propos peut paraître déplacé au moment où de grands défis sécuritaires ou politiques, régionaux ou internationaux, de grands défis existentiels sont devant nous. Mais depuis toujours et pour toujours, le Liban qui est à la croisée de deux plaques sismiques et de deux civilisations différentes, maintenant antagonistes mais qui, à tout moment, peuvent redevenir complémentaires, le Liban continue à survivre à toute sorte de secousses sismiques identitaires, et nous sommes encore ici et nous voulons y rester ! Et si nous voulons y rester, il nous faut agir pour y emménager un espace de vie décent, malgré tout. Je me rappelle comment, pendant les guerres qui ont secoué le Liban pendant quinze ans, les Libanais réussissaient malgré tout à s’assurer un minimum de vie décente, la solidarité dont ils ont fait preuve, même si elle était réduite à leur seule famille, à leur seul quartier, cette solidarité a permis de survivre. Et maintenant ? À cause de tous les défis qui nous submergent, faisons preuve de solidarité. L’orage, quelle que soit sa violence, finit par s’éloigner... Au sein de nos quartiers, au sein de nos villes, au sein de nos villages, n’attendons pas la fin de l’orage pour essayer d’améliorer nos conditions de vie. Et pour cela, vous les jeunes qui avez dans le monde et au Liban des milliers d’amis, grâce aux réseaux sociaux qui ont investi la toile et sur lesquels vous jonglez admirablement, vous les jeunes, agissez solidairement pour votre pays, votre environnement, votre avenir. Investissez-vous dans le durable, le développement durable étant un thème que vous connaissez très bien. Investissez-vous dans la nature, qui a tenu bon pendant des millions d’années, qui est si belle, si harmonieuse, si colorée, et qu’on abat en quelques jours pour la remplacer par des amas de béton grisâtre, battez-vous contre la désertification de notre Liban, refusez le fait accompli, mobilisez-vous sur les réseaux sociaux pour sauver ce qui peut être sauvé de notre si beau Liban. Investissez-vous dans l’action citoyenne au niveau des municipalités que vous élisez, pour que les élus vous écoutent et travaillent de concert avec vous pour, par exemple, allumer les lumières la nuit et les éteindre le jour ; pour éviter tant d’accidents lamentables ; pour réparer les routes, pour éviter tant d’accidents où des jeunes surtout meurent, au lieu de vivre pour construire un pays. Investissez-vous auprès des municipalités pour que les arbres arrachés pour construire un amas de béton (ce ne sont même pas des maisons parce que beaucoup de constructions restent vides), ces arbres arrachés soient remplacés, comme la loi l’exige ! Au fait, quelle loi est appliquée au Liban ? Vous les jeunes, vous êtes en train de bouger, on le sent dans les journaux, les programmes de TV, la toile. Mais ce que je voudrais vous dire, c’est rassemblez-vous, soyez solidaires, oubliez les palabres et les invectives politiciennes. Investissez dans le durable de votre avenir au Liban. Les textes publiés dans le cadre de la rubrique « Courrier » n’engagent que leurs auteurs. Dans cet espace, « L’Orient-Le Jour » offre à ses lecteurs l’opportunité d’exprimer leurs idées, leurs commentaires et leurs réflexions sur divers sujets, à condition que les propos ne soient ni diffamatoires, ni injurieux, ni racistes. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

