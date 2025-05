Gebran Bassil inquiet pour les chrétiens de Syrie

Le chef du Courant patriotique libre (CPL, aouniste), Gebran Bassil, a exprimé samedi son inquiétude concernant le sort des chrétiens en Syrie, après plusieurs jours de violences sectaires entre la communauté druze et les forces de sécurité du nouveau régime à Damas.

« Je pense au sort des chrétiens en Syrie, et je n'oublie pas ce qui est arrivé à d'autres groupes religieux ou ethniques, mais chacun d'eux possède des éléments qui protègent son existence ; les Kurdes ont leur territoire, leur force et leur protection, les Druzes ont leur montagne et une protection clairement définie, les Alaouites ont leur côte et auront assurément leur protection, les Chiites ont leurs autorités religieuses, leur soutien et leur protection, tandis que les chrétiens... La dispersion géographique des chrétiens à travers la Syrie est devenue une menace pour leur existence ; ni l'Est ne les protège, ni l'Ouest ne se soucie d'eux. Que Dieu protège la Syrie et le Liban du bain de sang qui n'épargnera personne », a déclaré M. Bassil dans un communiqué.

Les affrontements meurtriers en Syrie entre des miliciens druzes et les forces de sécurité ont fait plus de 100 morts, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH). Ces affrontements sont survenus près de cinq mois après la chute du régime de Bachar al-Assad et la prise de pouvoir par Ahmad al-Chareh, leader du groupe jihadiste Hay’at Tahrir al-Sham, qui a dirigé une coalition de groupes rebelles pour renverser l'ancien gouvernement.