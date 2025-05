Plus de vingt frappes israéliennes à travers la Syrie, « les plus violentes » cette année, selon l'OSDH

Plus de 20 frappes israéliennes ont visé des sites militaires à travers la Syrie dans la nuit de vendredi à samedi, les bombardements « les plus violents » cette année, a indiqué une ONG, après qu'Israël a annoncé une frappe près du palais présidentiel à Damas.

L'agence officielle syrienne Sana a annoncé qu'un « civil » avait été tué, l'armée israélienne confirmant de son côté avoir visé des infrastructures militaires près de la capitale de la Syrie, pays avec lequel Israël est toujours en état de guerre.

« Plus de 20 frappes israéliennes ont visé des entrepôts et des sites militaires à Deraa, près de Damas et dans les région de Hama et de Lattaquié », avait annoncé plus tôt l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH), qui dispose d'un vaste réseau de source dans le pays en guerre. L'ONG a estimé qu'elles étaient « les plus violentes depuis le début de l'année ».

Des journalistes de l'AFP dans la capitale ont entendu le vrombissement des avions et plusieurs détonations.

Sana, qui avait rapporté plusieurs actions près de Damas et à travers le pays, a précisé qu' »un civil a(vait) été tué dans les frappes de l'aviation israélienne aux abords de Harasta, près de Damas »,

🎥 #Vidéo | Frappes israéliennes sur une localité dans la région de Hama, dans le centre de la Syrie. https://t.co/vqBpqn1dqe pic.twitter.com/I8uMXB4lnQ — L'Orient-Le Jour (@LOrientLeJour) May 2, 2025

Depuis la chute du président Bachar el-Assad en décembre, Israël, qui considère les nouvelles autorités avec méfiance, a mené des centaines d'attaques contre des sites militaires en Syrie, affirmant vouloir empêcher que des armes ne tombent entre les mains des nouvelles autorités qu'il qualifie de « jihadistes ».



Israël a également envoyé des troupes dans une zone démilitarisée du plateau du Golan.

Avertissement

Vendredi à l'aube, Israël avait annoncé avoir bombardé près du palais présidentiel d'Ahmad el-Chareh, en guise d'avertissement contre toute atteinte à la minorité druze de Syrie. Ce que la présidence syrienne a qualifié de « dangereuse escalade » a aussi été condamné par le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres.

Cela est survenu après des violences confessionnelles en début de semaine entre groupes armés liés au pouvoir syrien et combattants druzes qui ont fait plus de 100 morts près de Damas et dans le sud, voisin d'Israël, selon l'OSDH.

Selon l'analyste indépendant Michael Horowitz, Israël « espère à la fois se trouver des alliés locaux, particulièrement dans le sud syrien, mais aussi peser dans la balance à un moment où le futur de la Syrie reste incertain ».

« C'est un message clair envoyé au régime syrien. Nous ne permettrons pas que des forces (syriennes) soient dépêchées au sud de Damas ou menacent de quelque manière que ce soit la communauté druze », ont affirmé le Premier ministre Benjamin Netanyahu et son ministre de la Défense, Israël Katz.

« Terrain de jeu »

Le Qatar a fustigé une « agression flagrante contre la souveraineté » de la Syrie et l'Arabie saoudite a « réaffirmé son rejet catégorique des agressions israéliennes sapant la stabilité » de la Syrie.

« La Syrie ne doit pas devenir le terrain de jeu des tensions régionales » a mis en garde l'Allemagne, appelant le nouveau pouvoir syrien à assurer « la protection de la population civile » et « tous les acteurs » à « la plus grande retenue ». Israël avait menacé d'agir « avec force » si Damas ne protégeait pas sa communauté druze.

Depuis l'arrivée au pouvoir, le 8 décembre, d'une coalition menée par des islamistes sunnites, Israël a pris fait et cause pour les druzes de Syrie. Cette communauté ésotérique, issue d'une branche de l'islam chiite, est également implantée en Israël et au Liban.

Dans ce contexte, M. Chareh a reçu vendredi à Damas le chef druze libanais Walid Joumblatt, qui avait appelé ses coreligionnaires en Syrie à « refuser l'ingérence d'Israël ».

L'OSDH a également fait état vendredi de quatre combattants druzes tués dans la journée dans une frappe de drone dans la province de Soueïda, bastion de la minorité druze dans le sud, sans en préciser l'origine.

« Terrifiés »

Lundi et mardi, des violences à Jaramana, en banlieue de Damas à majorité druze, à Sahnaya, à 15 kilomètres de la capitale, où vivent des druzes et des chrétiens, et à Soueïda, ont fait 102 morts dans les deux camps, selon l'OSDH.

Ces combats ont été déclenchés par une attaque de groupes armés affiliés au pouvoir à Jaramana, après la diffusion d'un message audio attribué à un druze et jugé blasphématoire à l'égard du prophète Mahomet. L'AFP n'a pas pu vérifier l'authenticité du message.

Jeudi soir, le plus influent chef religieux druze en Syrie, cheikh Hikmat al-Hajri, avait dénoncé une « campagne génocidaire » visant des « civils » de sa communauté.

Les autorités syriennes, qui ont depuis réaffirmé leur « engagement ferme à protéger toutes les composantes du peuple syrien, y compris la communauté druze », ont mis en cause des éléments échappant à son contrôle.

Ces combats ont réveillé le spectre des massacres qui avaient fait début mars plus de 1.700 morts, en grande majorité des membres de la minorité alaouite, dont est issue le président déchu, dans l'ouest.

Des accords entre Druzes et Damas avaient rétabli le calme. « Mais nous sommes terrifiés », a témoigné Arij, une habitante de Sahnaya âgée de 35 ans. « Beaucoup de chrétiens et de druzes ont fui pour Damas ».