« Nous serons là pour les défendre » : depuis le Liban, des druzes solidaires de leurs « frères » en Syrie

« Je n’ai confiance ni en Israël ni en un gouvernement de terroristes », lance Arige. Depuis Aley au Mont-Liban, le jeune homme suit l’évolution de la situation en Syrie où, lundi, des affrontements ont éclaté à Jaramana et Sahnaya, en banlieue et au sud de Damas, entre des combattants druzes et des groupes armés liés au pouvoir syrien de Hay’at Tahrir el-Cham (HTC), faisant plus de 100 morts selon l’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH). En réaction, Israël bombardait vendredi à l’aube les abords du palais présidentiel syrien, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu affirmant qu’il ne laisserait personne « menacer de quelque manière que ce soit la communauté druze ».Au Liban, le chef du Parti socialiste progressiste (PSP) et député druze Taymour Joumblatt a de son côté condamné...

