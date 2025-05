Après une nouvelle semaine sanglante, Chareh face à tous les dangers

La Syrie est à vif. Depuis lundi, le pays est de nouveau ébranlé par une flambée de violence impliquant des groupes armés sunnites et druzes, ainsi que les forces gouvernementales, tentant de rétablir l’ordre. Selon l’Observatoire syrien des droits de l’homme, basé au Royaume-Uni, au moins 101 personnes ont été tuées dans ces affrontements, alors que la conclusion d’un accord entre Damas et des notables druzes, jeudi, n’a pas suffi à apaiser les tensions. Mais surtout, l’ingérence d’Israël, qui a mené des frappes dès mercredi et vendredi à l’aube près du palais présidentiel de Damas, fait planer la menace d’un embrasement général. De quoi raviver les doutes quant à l’avenir du nouveau pouvoir, faisant également face à une situation économique désastreuse et au refus américain de lever les...

La région est sous haute tension... Restez informés ! Offre limitée : 3 mois d'abonnement pour 1$ seulement. Je me connecte