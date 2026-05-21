Le président syrien remercie Trump pour un « précieux » parfum offert

Le président syrien Ahmad el-Chareh a remercié mardi soir son homologue américain Donald Trump pour un parfum qu'il lui a envoyé en cadeau à Damas, en souvenir de sa visite historique à Washington. L'ancien jihadiste a été le premier dirigeant syrien, depuis l'indépendance du pays en 1946, à être reçu à la Maison Blanche.

« Certaines rencontres laissent une impression ; la nôtre a apparemment laissé un arôme », a écrit M. Chareh en anglais sur X mardi, avec la photo de deux boîtes, l'une rouge et l'autre noire, du parfum Trump Victory. « Merci, Monsieur le Président @realDonaldTrump, pour votre générosité et pour renouveler ce précieux cadeau », a ajouté le président syrien, exprimant l'espoir d'un renforcement des liens entre la Syrie et les États-Unis.

Le président américain avait qualifié d'historique la visite de M. Chareh en novembre. Une vidéo avait alors circulé en ligne montrant le président Trump asperger de parfum son visiteur ainsi que le chef de la diplomatie syrienne Assaad al-Chaibani.

« Combien d'épouses avez-vous ? », avait lancé Donald Trump à son homologue syrien, en lui offrant deux flacons, l'un pour lui, l'autre pour sa femme. « Tout le monde parle de la photo que nous avons prise quand je vous ai donné ce superbe parfum - au cas où vous seriez à court ! », a écrit cette fois Trump sur une carte pour accompagner le cadeau.

L'eau de cologne Trump « incarne la force, le pouvoir et la victoire », est-il indiqué sur le site du produit, vendu pour 249 dollars. Depuis la destitution en 2024 de Bachar el-Assad, les nouvelles autorités islamistes à Damas ont renoué les liens diplomatiques avec les États-Unis.

Trump a pour sa part levé les sanctions qui avaient été imposées à la Syrie sous el-Assad. Le président syrien a rencontré Trump pour la première fois en Arabie saoudite lors de la tournée régionale du dirigeant américain en mai. A l'époque âgé de 79 ans, il avait qualifié M. Chareh, 43 ans, de « jeune homme séduisant ».