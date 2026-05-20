Pourquoi la relation à l’État demeure ambivalente au Liban

« Un peuple qui n’a pas conscience de son unité ne peut former un État. » (Hegel)

Sans négliger les dynamiques sociales internes et les évolutions géopolitiques propres à chaque État, l’analyse des relations souvent conflictuelles entre les populations, l’État et la loi au Proche-Orient renvoie fréquemment à deux héritages historiques majeurs : l’héritage ottoman et l’héritage colonial.

D’une part, l’organisation politique et juridique de l’Empire ottoman a longtemps reposé sur un pluralisme normatif caractérisé par la coexistence de la charia, du droit positif impérial et du système des millets. Ce cadre juridique différencié, structuré en partie autour des appartenances communautaires, aurait limité l’émergence d’une citoyenneté unifiée au sens moderne du terme. D’autre part, la période coloniale a souvent contribué à renforcer la perception de l’État moderne comme une structure partiellement exogène, introduite sous l’influence des puissances européennes et insuffisamment enracinée dans les réalités sociales locales. Dans plusieurs cas, l’appareil étatique a également été perçu comme étant instrumentalisé par des élites politiques et économiques agissant en fonction de leurs propres intérêts. Enfin, les régimes militaires issus des indépendances, malgré leurs discours de modernisation et de réforme, ont fréquemment prolongé des formes centralisées et autoritaires de gouvernement.

Au Liban, ces dynamiques historiques prennent une forme particulière. L’application différenciée des lois, la généralisation des pratiques clientélistes, l’impunité politique et le poids de la « wasta » dans l’accès aux droits, aux emplois ou aux procédures administratives nourrissent une relation profondément ambivalente à l’État. Celui-ci est souvent perçu non comme une autorité garante d’un intérêt collectif, mais comme un espace de négociation, d’intermédiation et de rapports de force. Dans un tel contexte, le contournement des règles peut apparaître moins comme une simple transgression que comme une forme d’habileté.

Les débats actuels relatifs à l’obéissance à la loi et à l’autorité de l’État s’inscrivent ainsi dans une problématique ancienne et durable de la vie politique libanaise. Ils ne peuvent être compris indépendamment des conditions historiques et politiques qui ont structuré la production de la légitimité étatique au Liban. Plus largement, ils renvoient également aux représentations sociales de l’État lui-même, à la manière dont son rôle est compris, approprié ou contesté par les Libanais, ainsi qu’aux attentes, souvent contradictoires, qui lui sont associées.

L’État de droit dont parle la Constitution signifie à la fois l’existence de règles destinées à encadrer la vie collective et le rôle majeur du droit positif comme référence privilégiée de l’organisation sociale, économique et politique. Mais ce droit se trouve en concurrence avec d’autres sources de légitimité.

La théorie du « droit vivant » d’Eugen Ehrlich montre que le véritable centre de gravité du droit réside non seulement dans les textes de loi, mais également dans les pratiques sociales effectives. Selon cette approche, les sociétés sont régies, au quotidien, par une multiplicité de normes qui n’émanent pas exclusivement de l’État, mais aussi des groupes sociaux eux-mêmes, à travers leurs coutumes, usages professionnels et pratiques communautaires. Quant à la loi, elle ne crée pas intégralement le droit ; elle intervient souvent pour reconnaître, formaliser ou corriger des normes déjà présentes dans la société.

Dans cette perspective, l’existence d’un socle culturel commun remplit plusieurs fonctions essentielles dans la structuration de l’ordre juridique et social. Il rend d’abord les comportements plus prévisibles en permettant aux individus de partager des attentes implicites quant à ce qui est considéré comme acceptable ou légitime. Cette prévisibilité réduit le recours à la coercition étatique et facilite le fonctionnement des engagements contractuels. De même, une culture commune confère à la loi une légitimité sociale accrue dans la mesure où les normes juridiques apparaissent comme l’expression de valeurs déjà enracinées dans les pratiques collectives. À l’inverse, une loi perçue comme étrangère aux représentations sociales risque de demeurer purement formelle ou faiblement appliquée.

Évidemment, dans une société pluraliste, ces fondements deviennent insuffisants, car il n’existe plus de tradition commune suffisamment homogène pour fonder à elle seule la légitimité des règles. Dans ce cas, le libéralisme démocratique déplace la source de légitimité : la loi est acceptée non parce qu’elle exprime une vérité substantielle commune, mais parce qu’elle résulte d’une procédure considérée comme légitime.

Dans les sociétés modernes, la légitimité du pouvoir tend ainsi à reposer principalement sur une forme de domination rationnelle-légale, pour reprendre la typologie de Weber, fondée moins sur des traditions sacrées, des autorités coutumières ou des références religieuses communes que sur des procédures institutionnelles considérées comme régulières, prévisibles et juridiquement encadrées. Dans cette perspective, l’obéissance à la loi découle avant tout de la reconnaissance de la validité des règles et des mécanismes qui président à leur élaboration et à leur application.

Cette logique s’inscrit également dans une conception du pluralisme selon laquelle, au sein de sociétés traversées par des visions morales ou religieuses divergentes, l’État doit maintenir une relative neutralité à l’égard des différentes conceptions du bien afin d’assurer une coexistence équitable entre les citoyens à travers des principes communs de justice, de liberté et d’égalité procédurale.

La neutralité de l’État ne signifie toutefois pas une absence totale de valeurs, mais plutôt l’adoption d’un cadre institutionnel destiné à garantir une coexistence équitable entre différentes conceptions du bien à travers des procédures jugées légitimes par l’ensemble des citoyens.

Or, au Liban, le pacte national, devenu le principe structurant de l’État, repose sur le partage du pouvoir entre les confessions et sur le principe de la coexistence sans union. Dans un tel contexte,

l’arrière-plan confessionnel, avec ses charges historiques et ses logiques de méfiance réciproque, ne favorise ni l’émergence d’un socle culturel commun suffisamment solide pour renforcer le rôle intégrateur de l’État au sens d’Ehrlich ni la consolidation d’une démocratie libérale pleinement fondée sur des principes procéduraux communs pourtant inscrits dans la Constitution.

Il n’est donc pas surprenant que la relation ambivalente à l’État perdure, de même qu’une interprétation conflictuelle de la nature même de l’État et de sa Constitution. Dans ces conditions, la consolidation d’un État pleinement légitime et fonctionnel semble difficile sans l’émergence d’une vision nationale plus claire et plus largement partagée.

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