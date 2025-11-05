Le groupe Agence française de développement célèbre ses 25 ans au Liban

Le groupe Agence française de développement (AFD) a célébré, le lundi 3 novembre 2025, ses 25 ans de présence au Liban dans une grande cérémonie à la Résidence des Pins, à Beyrouth. Cette cérémonie s’est déroulée en présence de Rémy Rioux, directeur général du groupe AFD, accompagné de Loïc Hervé, vice-président du Sénat et membre du groupe d’amitié France-Liban, et était placée sous le patronage et en présence d’Hervé Magro, ambassadeur de France. L’événement a rassemblé plusieurs ministres, de nombreux partenaires institutionnels, acteurs de la société civile et représentants du monde économique et académique.

Présent au Liban depuis 1999, le groupe AFD a soutenu les autorités publiques, les acteurs locaux, les organisations de la société civile et le secteur privé au travers de plus de 125 projets, notamment dans les secteurs de l’eau, de la santé, de l’éducation ou encore du développement économique. « Selon l’évaluation conduite à l’occasion de cet anniversaire, le groupe AFD est considéré comme un acteur-clé de la coopération franco-libanaise, de par sa capacité à conjuguer urgence et développement en adaptant ses instruments et ses partenariats à la succession de crises que traverse le pays depuis 2019, et conformément aux priorités politiques portées par la France », souligne le communiqué de l’institution.

« Nous sommes à l’écoute des Libanais pour accompagner la reconstruction et la prospérité du pays, soutenir le redressement des zones les plus fragiles du Proche-Orient et renforcer les liens avec la France et l’Europe », a déclaré Rémy Rioux au cours de la cérémonie. Il a annoncé que « l’AFD va renforcer son engagement via un prêt de 75 millions d’euros destiné à la reconstruction des infrastructures détruites au Sud et dans la Békaa –

des zones prioritaires pour le président de la République (française) Emmanuel Macron ».

MM. Rioux et Hervé, accompagnés d’une délégation officielle, ont été reçus au cours de leur visite au Liban par le Premier ministre Nawaf Salam, et par le président du Parlement Nabih Berry. Ils « ont eu l’occasion de réaffirmer l’engagement de l’AFD à appuyer la reconstruction, en complément des projets déjà engagés », précise le communiqué.

Pour sa part, M. Magro a rappelé au cours de la cérémonie que « l’AFD a toujours eu une mission claire : contribuer à un développement qui réponde aux besoins des populations et qui soutienne les priorités nationales ». Pour lui, l’AFD « accompagne le pays dans ses priorités, sans imposer de modèle, mais en partageant une expérience, un savoir-faire et une exigence de qualité. Cette approche du partenariat – équilibrée, pragmatique et humaine – est la marque de la coopération française depuis des décennies ».

Deux nouvelles signatures de conventions

Cette séquence anniversaire a également été marquée par la signature de deux nouvelles conventions, illustrant la diversité des interventions du groupe AFD.

La première convention concerne un mémorandum d’accord entre Proparco (institution financière de développement française, opérant dans les pays en développement et émergents au sein du groupe AFD) et Vitas Liban, l’une des principales institutions de microfinance du pays. Ce programme d’appui au secteur privé dans les contextes de crise est conçu pour permettre à Vitas Liban – qui dessert plus de 28 000 clients actifs – d’élargir son soutien aux petites et moyennes entreprises, en couvrant une partie de son portefeuille de prêts compris entre 500 et 5 000 dollars.

La seconde signature, entre l’AFD et le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), a eu lieu en présence du ministre de la Santé Rakan Nassereddine. La convention concerne le projet « ESPOIRS », qui vise à restaurer l’accès à l’eau et aux soins essentiels de santé dans 34 villages du Sud-Liban. Le projet de 5 millions d’euros soutient la résilience des services vitaux et accompagne les autorités locales et nationales pour garantir la continuité des services publics, notamment autour des hôpitaux de Marjeyoun et Tebnine, au Liban-Sud. Avec plus de 600 000 bénéficiaires, cette initiative illustre la volonté de la France de soutenir la reconstruction et le retour de l’État libanais dans les régions les plus fragilisées.