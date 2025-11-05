Quand le risque d’impasse avec le FMI plane aussi sur les prêts de la Banque mondiale

Un échange a eu lieu entre le ministre des Finances, Yassine Jaber, et plusieurs députés du mouvement de contestation qui avaient pris part à la réunion de la commission des Finances et du Budget jeudi dernier. La discussion a porté sur les risques qu’entraînerait l’absence d’accord avec le FMI, et sur la raison pour laquelle M. Jaber a affirmé qu’un tel refus équivaudrait à un « suicide ».Des députés ont indiqué à L’Orient-Le Jour que l’entretien avec M. Jaber avait notamment abordé l’éventualité que la Banque mondiale cesse d’accorder des prêts au Liban si celui-ci confirmait qu’il ne signera pas d’accord de financement avec le FMI, accord qui serait conditionné par une série de réformes, dont la plus importante reste la restructuration du secteur bancaire. Le fait de mettre l’accent sur ce...

