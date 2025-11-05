Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Économie - Éclairage

Quand le risque d’impasse avec le FMI plane aussi sur les prêts de la Banque mondiale

Le Parlement libanais a déjà approuvé pour quelque 1,2 milliard de dollars de ces prêts, en attendant l’aval sur d’autres projets d’un montant d’environ 500 millions.

L'OLJ / Par Mounir YOUNES, le 05 novembre 2025 à 00h00

Quand le risque d’impasse avec le FMI plane aussi sur les prêts de la Banque mondiale

Le ministre des Finances, Yassine Jaber (5e en partant de la gauche), et celui de l’Économie, Amer Bsat (4e en partant de la droite), le 13 octobre, lors d’une réunion avec des cadres de la Banque mondiale à Washington. Photo diffusée par le ministère des Finances

Un échange a eu lieu entre le ministre des Finances, Yassine Jaber, et plusieurs députés du mouvement de contestation qui avaient pris part à la réunion de la commission des Finances et du Budget jeudi dernier. La discussion a porté sur les risques qu’entraînerait l’absence d’accord avec le FMI, et sur la raison pour laquelle M. Jaber a affirmé qu’un tel refus équivaudrait à un « suicide ».Des députés ont indiqué à L’Orient-Le Jour que l’entretien avec M. Jaber avait notamment abordé l’éventualité que la Banque mondiale cesse d’accorder des prêts au Liban si celui-ci confirmait qu’il ne signera pas d’accord de financement avec le FMI, accord qui serait conditionné par une série de réformes, dont la plus importante reste la restructuration du secteur bancaire. Le fait de mettre l’accent sur ce dernier point ne signifie pas que les autres...
Un échange a eu lieu entre le ministre des Finances, Yassine Jaber, et plusieurs députés du mouvement de contestation qui avaient pris part à la réunion de la commission des Finances et du Budget jeudi dernier. La discussion a porté sur les risques qu’entraînerait l’absence d’accord avec le FMI, et sur la raison pour laquelle M. Jaber a affirmé qu’un tel refus équivaudrait à un « suicide ».Des députés ont indiqué à L’Orient-Le Jour que l’entretien avec M. Jaber avait notamment abordé l’éventualité que la Banque mondiale cesse d’accorder des prêts au Liban si celui-ci confirmait qu’il ne signera pas d’accord de financement avec le FMI, accord qui serait conditionné par une série de réformes, dont la plus importante reste la restructuration du secteur bancaire. Le fait de mettre l’accent sur ce...
commentaires (0) Commenter
Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés

Commentaires (0)

Retour en haut