Réunion de Msayleh : pas de budget sans clause sur la reconstruction, martèle Fadlallah

C'est sans le président du Parlement, Nabih Berry, mais dans un complexe culturel portant son nom, à Msayleh au Liban-Sud, qu'a été lancée la première réunion de haut niveau sur la reconstruction, visant à « échanger des idées » entre les protagonistes, près d'un an après le cessez-le-feu de novembre 2024. L'occasion pour le tandem chiite d'insister sur l'inclusion, dans le budget de l'Etat pour l'exercice 2026, d'une clause pour le financement des chantiers de reconstruction du Sud, sans quoi le Hezbollah et le mouvement Amal refuseront de l'adopter.

La rencontre de Msayleh a été organisée à la demande du chef du Législatif, qui a exhorté le gouvernement à de nombreuses reprises à lancer la reconstruction. Le choix du village dans lequel elle a lieu, où M. Berry dispose d'une résidence, est d'autant plus symbolique qu'il avait été la cible, le 11 octobre, de frappes israéliennes qui ont détruit près de 300 tracteurs et bulldozers. Pour le président du Parlement, la reconstruction du Sud doit devenir une priorité malgré la poursuite des attaques israéliennes.

Une « indemnisation claire »

Un temps annoncé, M. Berry ne participe finalement pas à la rencontre. Il a toutefois commenté, lors d'une réunion à Aïn el-Tiné, cet événement, estimant qu'il marque le « début du processus d'élaboration d'un plan » pour lancer la reconstruction.

En revanche, plusieurs membres de l’exécutif y prennent part, notamment les ministres des Finances Yassine Jaber, de la Santé Rakan Nassereddine, de l'Environnement Tamara ElZein, tous trois proches du tandem, et leurs collègues Nizar Hani (Agriculture) et Fayez Rassamny (Travaux publics) ainsi que nombre de députés du tandem chiite Amal-Hezbollah. Egalement parmi les participants, des représentants de la Banque mondiale, des Nations unies, de la Finul, de l'armée libanaise, du Conseil du développement et de la reconstruction (CDR), du Conseil du Sud, et de présidents de municipalités du Sud.

Prenant la parole devant les participants, le député du Hezbollah Hassan Fadlallah a tenu des propos fermes pour exhorter les autorités à inclure une clause « claire » dans le budget 2026 sur la reconstruction, sans quoi la loi de finance « ne sera pas adoptée par le Parlement. » « Nous demandons au gouvernement de prévoir un budget pour financer la reconstruction. (…) Nous insistons pour que ce dossier ait la priorité absolue (…) alors que le sang coule dans le sud du pays », a-t-il martelé, en référence aux attaques israéliennes constantes. Des propos qui font échos à ceux déjà lancés par M. Berry à la mi-octobre. Le député du Hezbollah a regretté qu’« une seule initiative ait été menée jusque-là au Liban-Sud par les autorités, à savoir le déblaiement des décombres ». « Le gouvernement a pourtant la responsabilité de gérer la reconstruction, et particulièrement la question centrale des maisons détruites des habitants », a-t-il insisté. Et d'observer que « le gouvernement n'est pas tenu d'inscrire le montant total de la reconstruction dans le budget, mais qu'il doit au moins prévoir une indemnisation claire des maisons détruites afin que les citoyens sentent que le gouvernement se soucie de la reconstruction ».

Représentant le président du Parlement, le député berryste Mohammad Khawaja a de son côté annoncé la détermination de Nabih Berry « à garantir le succès du processus de reconstruction ». « La reconstruction est en tête des préoccupations de Nabih Berry. Le président du Parlement s'efforce d'en assurer le succès, et il s’est juré de ne pas connaître de repos tant que ce qui a été détruit ne sera pas reconstruit », a-t-il souligné, précisant que cette première réunion est « l’occasion d’échanger des idées ». « Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des efforts nationaux visant à reconstruire ce qui a été détruit par la machine de guerre israélienne au Liban », a ajouté le parlementaire.