Reconstruction du Sud : quand Israël et le Hezbollah jouent la même carte face à l’État libanais

Tout d’un coup, le dossier de la reconstruction est sous les projecteurs. Samedi, Israël a mené une intense campagne de bombardements contre Msayleh, au Liban-Sud, détruisant des centaines d’engins de chantier qui effectuaient des travaux de rénovation dans ce village. Cette escalade intervient deux jours après les propos incendiaires du président du Parlement, Nabih Berry, qui a soudainement haussé le ton, accusant le gouvernement de ne pas accorder assez d’importance à la reconstruction des zones détruites lors de la guerre de l’automne 2024.Des développements qui laissent penser que la reconstruction du Sud est devenue une carte de pression brandie par les différents acteurs face à l’État. D’abord, Israël montre qu’il n’a pas l’intention de laisser le champ libre à ce chantier avant qu’il y ait une...

