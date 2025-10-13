Menu
Politique - Éclairage

Reconstruction du Sud : quand Israël et le Hezbollah jouent la même carte face à l’État libanais

À l’approche des législatives et à l’heure où le chantier de la réhabilitation des villages frontaliers fait du surplace, le parti chiite semble vouloir rediriger la frustration de sa base contre les pouvoirs publics.

Par Salah HIJAZI, le 13 octobre 2025 à 00h00

Un homme devant un engin de chantier détruit par les frappes israéliennes dans la région de Msayleh, dans le sud du Liban, le 11 octobre 2025. Photo Mohammad YASSINE/OLJ

Tout d’un coup, le dossier de la reconstruction est sous les projecteurs. Samedi, Israël a mené une intense campagne de bombardements contre Msayleh, au Liban-Sud, détruisant des centaines d’engins de chantier qui effectuaient des travaux de rénovation dans ce village. Cette escalade intervient deux jours après les propos incendiaires du président du Parlement, Nabih Berry, qui a soudainement haussé le ton, accusant le gouvernement de ne pas accorder assez d’importance à la reconstruction des zones détruites lors de la guerre de l’automne 2024.Des développements qui laissent penser que la reconstruction du Sud est devenue une carte de pression brandie par les différents acteurs face à l’État. D’abord, Israël montre qu’il n’a pas l’intention de laisser le champ libre à ce chantier avant qu’il y ait une avancée claire dans le projet de...
