Une maison dynamitée par l'armée israélienne près de Meis el-Jabal, au Liban-Sud | Direct

Frappes israéliennes à l'est de Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza
Des avions de chasse israéliens ont bombardé Bani Souheila, à l'est de Khan Younès, rapporte la TV al-Quds, proche du Hamas. Aucun bilan n'était immédiatement disponible après ces frappes.
MBS rendra visite à Trump le 18 novembre, selon un responsable de la Maison Blanche
Le prince héritier saoudien Mohammad ben Salmane se rendra à la Maison Blanche le 18 novembre pour une visite officielle de travail avec le président américain Donald Trump, a annoncé un responsable de la Maison Blanche, repris par Reuters.
Cette visite intervient alors que le président Trump fait pression sur l'Arabie saoudite pour qu'elle rejoigne la liste des pays qui ont adhéré aux accords d'Abraham. En 2020, Donald Trump a conclu des accords avec les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Soudan et le Maroc pour normaliser leurs relations avec Israël. Les Saoudiens ont hésité à s'engager en l'absence de mesures en faveur de la création d'un État palestinien.
Le Hezbollah confirme la mort de son combattant Mohammed Hadid, tué par une frappe israélienne près de Charkiyé
Le Hezbollah a confirmé ce matin la mort de son combattant Mohammed Ali Hadid, dans la frappe israélienne de lundi qui a visé une voiture sur la route Charkiyé-Doueir (Nabatiyé). La victime avait réchappé à l'attaque des bipeurs qui l'avait rendu aveugle.
Selon l'armée israélienne, Mohammed Hadid était « commandant de la force al-Radwan du Hezbollah qui avait mis en oeuvre de nombreux plans terroristes contre Israël et poursuivait récemment ses tentatives de reconstruire des infrastructures terroristes pour le parti chiite ».
Liban-Sud : incursion israélienne et démolition d'une habitation à proximité de Meis el-Jabal
Dans la nuit de lundi à mardi, peu après une heure, l’armée israélienne a mené une incursion dans la localité de Kroum el-Mrah, à l’est de Meis el-Jabal (caza de Marjeyoun), où elle a fait exploser une habitation, rapporte notre correspondant au Liban-Sud, Mountasser Abdallah.
C'est dans la même zone que l'armée libanaise s'était mobilisée, la nuit précédente, face à un déploiement important de soldats israéliens de l'autre côté de la frontière. L'armée libanaise a reçu l'ordre de s'opposer à toute tentative d'incursion israélienne dans le Sud après que, jeudi dernier, des soldats sont entrés dans le village frontalier de Blida et y ont abattu un employé municipal.
Bonjour et bienvenue sur notre couverture en direct de la situation au Liban, où l'escalade militaire et verbale israélienne se poursuit pour faire pression sur le Hezbollah et les autorités. Nous couvrirons également dans ce direct les développements à Gaza, qui reste bombardé par Israël malgré la trêve.
La région est sous haute tension...
Restez informés en vous abonnant à notre offre limitée : 1$ pour 3 mois seulement !
Cet article est réservé aux abonnés.
Abonnez-vous pour 1$ et accédez à une information indépendante.
Dans votre abonnement numérique : la version PDF du quotidien L’Orient-Le Jour, des newsletters réservées aux abonnés ainsi qu'un accès illimité à 3 médias en ligne : L’Orient-Le Jour, L’Orient Today et L’Orient Littéraire.