Plus de 33 000 demandes d'inscription de Libanais expatriés pour les législatives de 2026

Les ministères libanais de l’Intérieur et des Affaires étrangères ont annoncé que 33 390 Libanais résidant à l’étranger ont formulé à ce jour une demande d'inscription sur les listes électorales pour les prochaines élections législatives, prévues au printemps 2026.

Dans un communiqué conjoint publié lundi, les deux ministères ont précisé que 24 822 demandes ont déjà été traitées et transmises au ministère de l’Intérieur, où elles font actuellement l’objet d’une vérification et d’une comparaison avec les registres électoraux. Les autorités rappellent par ailleurs que la période d’inscription des électeurs expatriés prendra fin le vendredi 20 novembre prochain, invitant les Libanais vivant hors du pays à s’enregistrer avant cette date.

Le vote des expatriés fait l'objet depuis plusieurs mois de profonds désaccords entre les différentes forces politiques. Mi-octobre, un projet de loi a été présenté par le ministre des Affaires étrangères Joe Raggi (Forces libanaises), pour amender la loi électorale afin de permettre aux Libanais de l'étranger de voter pour les 128 députés, et non seulement pour six, comme le souhaitent le tandem chiite et le Courant patriotique libre.

Faute de perspectives pour régler ce litige, un possible report du scrutin a été évoqué par plusieurs protagonistes. Plusieurs parlementaires ont d'ores et déjà déposé des propositions de loi demandant une tenue des élections en juillet ou en août 2026 (au lieu de mai). Toute prorogation de l'actuelle législature a cependant été écartée par le Premier ministre Nawaf Salam et le président du Parlement Nabih Berry.

Il reste que le spectre d'une nouvelle offensive israélienne de grande ampleur contre le Hezbollah au Liban menace la tenue du scrutin, comme l'a récemment rappelé l'émissaire américain Tom Barrack.