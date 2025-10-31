Vote des expatriés : qu'est-ce qui s'est passé en Conseil des ministres ?

Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google Le gouvernement s'est donné une semaine de réflexion à l'issue du Conseil des ministres de mercredi, qui a débattu d'un sujet de controverse : l’examen du projet de loi présenté il y a deux semaines par le ministre des Affaires étrangères, Joe Raggi (Forces libanaises), pour amender la loi électorale afin de permettre le vote des expatriés pour les 128 députés et non seulement pour six députés comme le souhaitent le tandem chiite et le Courant patriotique libre. Le Conseil a fini par confier le dossier à une commission ad hoc qui s'est réunie pour la première fois jeudi et qui, d’ici à une semaine, devra soumettre un nouveau projet de loi regroupant le texte de M. Raggi avec celui du ministre de l’Intérieur, Ahmad Hajjar, portant sur la logistique des élections. Une parfaite excuse pour calmer le jeu.En soi, la décision...

Le gouvernement s'est donné une semaine de réflexion à l'issue du Conseil des ministres de mercredi, qui a débattu d'un sujet de controverse : l’examen du projet de loi présenté il y a deux semaines par le ministre des Affaires étrangères, Joe Raggi (Forces libanaises), pour amender la loi électorale afin de permettre le vote des expatriés pour les 128 députés et non seulement pour six députés comme le souhaitent le tandem chiite et le Courant patriotique libre. Le Conseil a fini par confier le dossier à une commission ad hoc qui s'est réunie pour la première fois jeudi et qui, d’ici à une semaine, devra soumettre un nouveau projet de loi regroupant le texte de M. Raggi avec celui du ministre de l’Intérieur, Ahmad Hajjar, portant sur la logistique des élections. Une parfaite excuse pour calmer...

La région est sous haute tension... Restez informés en vous abonnant à notre offre limitée : 1$ pour 3 mois seulement ! Je me connecte