Vote des expatriés : qu'est-ce qui s'est passé en Conseil des ministres ?

Le Conseil des ministres présidé par Joseph Aoun au palais de Baabda, le 29 octobre 2025. Photo présidence
Le gouvernement s'est donné une semaine de réflexion à l'issue du Conseil des ministres de mercredi, qui a débattu d'un sujet de controverse : l’examen du projet de loi présenté il y a deux semaines par le ministre des Affaires étrangères, Joe Raggi (Forces libanaises), pour amender la loi électorale afin de permettre le vote des expatriés pour les 128 députés et non seulement pour six députés comme le souhaitent le tandem chiite et le Courant patriotique libre. Le Conseil a fini par confier le dossier à une commission ad hoc qui s'est réunie pour la première fois jeudi et qui, d’ici à une semaine, devra soumettre un nouveau projet de loi regroupant le texte de M. Raggi avec celui du ministre de l’Intérieur, Ahmad Hajjar, portant sur la logistique des élections. Une parfaite excuse pour calmer le jeu.En soi, la décision...
