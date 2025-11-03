Le Hezbollah dément toute activité militaire élargie et toute tentative de reconstruire la force al-Radwan

Un porte-parole du Hezbollah a démenti lundi à notre publication toute activité militaire « élargie » dans différentes régions du Liban, ainsi que toute tentative de reconstruire sa force d’élite al-Radwan, suite à un rapport publié la veille par le quotidien israélien Maariv qui accuse le parti chiite de reconstituer ses capacités militaires.

Israël « fabrique des histoires et des allégations pour justifier ses attaques », a déclaré le porte-parole à L’Orient Today. « Ces allégations font partie de la propagande israélienne visant à justifier ses frappes et à fournir des explications à la communauté internationale », a-t-il ajouté.

L’État hébreu a récemment intensifié ses attaques contre le Liban en violation de l’accord de cessez-le-feu conclu en novembre 2024, affirmant viser des combattants et des infrastructures du Hezbollah, alors qu’il exerce, aux côtés des États-Unis, des pressions pour le désarmement du parti chiite. Le Hezbollah refuse toujours de désarmer complètement, notamment au nord du fleuve Litani.

Le rapport du Maariv publié dimanche souligne que « ces dernières semaines, les services de renseignement israéliens et le commandement du Nord ont observé des activités menées par le Hezbollah au Liban avec un soutien massif et constant de l’Iran ». « Ses activités s’étendent à plusieurs zones du pays : il construit des positions défensives au nord du Litani, érige des défenses dans la plaine de la Békaa et au sud de Beyrouth, travaille à reconstruire la force al-Radwan et tente de récupérer et d’utiliser des armes enterrées dans des bunkers que l’armée israélienne avait auparavant frappés », accuse le texte Le Maariv a également affirmé que le Hezbollah « tente une approche double : d’un côté, il s’arme, s’entraîne et renforce ses capacités ; de l’autre, il essaie de le faire aussi discrètement que possible, craignant une action israélienne agressive qui pourrait altérer ce qui reste de sa position militaire et politique au Liban ».

Contactée par L’Orient Today, la Finul n’était pas immédiatement disponible pour commenter le rapport israélien.

L’armée israélienne, ainsi que des responsables et des médias israéliens, affirment de plus en plus ces derniers temps que le Hezbollah tente de reconstruire ses capacités militaires. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu avait affirmé dimanche que le Hezbollah tente de « se réarmer », ajoutant qu’Israël ne permettra pas au Liban de devenir « un front renouvelé » et qu’il « agira si nécessaire ».