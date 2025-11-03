Un crime effroyable secoue Haret Naamé : une fillette de dix ans abusée et tuée

Une terrible affaire de viol et de meurtre d’une mineure a bouleversé la région de Haret Naamé (littoral du Chouf au sud de Beyrouth) ce week-end. Les faits se sont déroulés dans la nuit de vendredi à samedi. Selon le communiqué des Forces de sécurité intérieure (FSI), qui sort de son habituelle réserve pour qualifier l’agresseur de « monstre humain », la victime était une petite fille de 10 ans, H.M., née en 2015, de nationalité syrienne.

Selon la police, l’agresseur, identifié comme H.H., né en 1997 et également syrien, « est le frère d’un voisin de la famille ». Elle explique que ce dernier « a emmené la fillette et son frère à la plage, sur une dune de sable faisant face à la côte de Damour du côté nord, où il a agressé la petite fille puis l’a tuée en lui assénant des coups de rocher sur la tête, avant de cacher son corps sous un tas de pierres à l’abri de roseaux ». L’agresseur a ensuite frappé le frère de la victime, 5 ans, témoin du meurtre de sa sœur et qui avait commencé à crier. Il l'a traîné jusqu'à la mer, où il l'a laissé pour mort. Le petit garçon a survécu et a été recueilli par des habitants, qui l’ont trouvé trempé, blessé au visage et sur le crâne. Ils ont averti la police vers 23h35.

Une patrouille s’est immédiatement rendue sur les lieux où l’enfant a été trouvé et y a été rejointe par le père des deux enfants, accompagné de l'agresseur H.H. Le petit garçon a reconnu l’agresseur et l’a confondu, racontant qu’il l’avait emmené avec sa sœur à la plage et ordonné de rester près de la moto. « Le petit a dit avoir entendu sa sœur crier, et a vu l’homme revenir vers lui, avant de le frapper puis de le balancer dans l’eau », poursuit le communiqué.

Le suspect a été arrêté sur-le-champ. L’enfant a été entendu le lendemain, samedi 1er novembre, « en présence d’un représentant des services sociaux ». À 17h le même jour, suite à des recherches minutieuses, le corps de la fillette a été retrouvé et remis au médecin légiste et au bureau de protection des mineurs pour examen. Selon le communiqué des FSI, le suspect a reconnu tous les faits et a été remis à la police judiciaire pour complément d’enquête.

Selon des sources locales qui ont souhaité rester anonymes, il existe des images vidéo montrant l’homme sur sa moto attirant les deux enfants vers cette virée, leur promettant de leur acheter du chocolat au village. Ces mêmes sources indiquent que la famille serait rentrée en Syrie pour l’enterrement de la petite, et qu’elle aurait décidé d'y rester après la tragédie.

Ce meurtre particulièrement odieux a fait l’objet de nombreuses réactions scandalisées sur les réseaux sociaux, condamnant la violence contre les enfants.