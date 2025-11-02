Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos

Une frappe israélienne fait quatre morts dans le sud du Liban (officiel)

AFP / le 02 novembre 2025 à 00h25

Quatre personnes ont été tuées samedi par une frappe israélienne sur le sud du Liban, a déclaré le ministre libanais de la Santé, alors que les attaques israéliennes s'intensifient contre les bastions du Hezbollah, près d'un an après un accord de trêve.

Malgré le cessez-le-feu ayant mis fin à la guerre en novembre 2024, l'armée israélienne maintient cinq positions dans le sud du Liban et y mène des raids réguliers, affirmant viser des positions du Hezbollah. 

Selon le ministère libanais de la Santé, "une frappe aérienne israélienne" sur le district de Nabatiyeh "a tué quatre personnes et en a blessé trois, selon un premier bilan".

L'agence de presse officielle libanaise a fait état d'une frappe israélienne avec "un missile guidé" contre une voiture vers 22H30 locales (20H30 GMT).

Le Hezbollah est sorti très affaibli du conflit et les Etats-Unis exercent une intense pression sur le gouvernement libanais pour que le mouvement chiite pro-iranien livre ses armes à l'armée nationale, ce qu'il refuse jusqu'à présent.

bur-sbk/jj/cls/dth

© Agence France-Presse


Quatre personnes ont été tuées samedi par une frappe israélienne sur le sud du Liban, a déclaré le ministre libanais de la Santé, alors que les attaques israéliennes s'intensifient contre les bastions du Hezbollah, près d'un an après un accord de trêve.
Malgré le cessez-le-feu ayant mis fin à la guerre en novembre 2024, l'armée israélienne maintient cinq positions dans le sud du Liban et y mène des raids réguliers, affirmant viser des positions du Hezbollah. 
Selon le ministère libanais de la Santé, "une frappe aérienne israélienne" sur le district de Nabatiyeh "a tué quatre personnes et en a blessé trois, selon un premier bilan".
L'agence de presse officielle libanaise a fait état d'une frappe israélienne avec "un missile guidé" contre une voiture vers 22H30...

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés