Une frappe israélienne fait quatre morts dans le sud du Liban (officiel)

Quatre personnes ont été tuées samedi par une frappe israélienne sur le sud du Liban, a déclaré le ministre libanais de la Santé, alors que les attaques israéliennes s'intensifient contre les bastions du Hezbollah, près d'un an après un accord de trêve.

Malgré le cessez-le-feu ayant mis fin à la guerre en novembre 2024, l'armée israélienne maintient cinq positions dans le sud du Liban et y mène des raids réguliers, affirmant viser des positions du Hezbollah.

Selon le ministère libanais de la Santé, "une frappe aérienne israélienne" sur le district de Nabatiyeh "a tué quatre personnes et en a blessé trois, selon un premier bilan".

L'agence de presse officielle libanaise a fait état d'une frappe israélienne avec "un missile guidé" contre une voiture vers 22H30 locales (20H30 GMT).

Le Hezbollah est sorti très affaibli du conflit et les Etats-Unis exercent une intense pression sur le gouvernement libanais pour que le mouvement chiite pro-iranien livre ses armes à l'armée nationale, ce qu'il refuse jusqu'à présent.

