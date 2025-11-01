Menu
Monopole des armes : le mécontentement de Riyad se fait ressentir

Selon les informations de « L’OLJ », l’émissaire saoudien Yazid ben Farhane a « retardé » son déplacement dans la capitale libanaise.

Par Yara ABI AKL, le 01 novembre 2025 à 00h00

Monopole des armes : le mécontentement de Riyad se fait ressentir

Le président de la République, Joseph Aoun, reçu par le prince héritier saoudien, Mohammad ben Salmane, à Riyad, le 3 mars 2025. Photo tirée du site web de la présidence

Le retour politique et économique de l’Arabie saoudite au Liban ne semble pas pour demain. Pour le constater, il suffit de lire un article publié la semaine dernière par le quotidien saoudien Okaz, critiquant ce qu’il avait appelé « le laxisme » du pouvoir libanais à entreprendre des démarches concrètes pour que soit appliquée la décision de consacrer le monopole des armes aux mains de l’État. « Comment peut-on parler d’un gouvernement capable d’exercer sa souveraineté sur l’ensemble de son territoire à l’heure où une composante armée n’est pas soumise à son autorité ? » s’interroge l’auteur de l’article. Ce dernier semble dire tout haut ce que le pouvoir saoudien pense tout bas. Même si aucune position officielle de Riyad n’a été exprimée sur ce sujet. Il n’empêche que ces messages à l’égard du tandem Joseph Aoun-Nawaf Salam (pourtant...
