Comment Yassine Jaber est devenu l’un des meilleurs alliés du FMI

Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google « Ne pas signer un accord avec le FMI relève du suicide… » En prononçant ces mots, jeudi, devant la commission des Finances et du Budget, Yassine Jaber ne vient pas seulement réaffirmer une position de principe, alors que les retombées des désaccords persistants entre le Fonds et la délégation libanaise, dont le gouverneur de la Banque du Liban, Karim Souhaid, notamment au sujet de la restructuration des banques, ont animé ces dernières semaines. Il concrétise un cheminement qui l’a vu, en quelques années, passer du statut officieux d’allié du secteur bancaire à farouche défenseur d’un accord avec le FMI, quitte à assumer des concessions toujours pas acceptées par les établissements, voire la BDL. Le ministre des Finances a ainsi joué un rôle de premier plan dans l’adoption par le gouvernement des modifications à apporter à la loi de...

« Ne pas signer un accord avec le FMI relève du suicide… » En prononçant ces mots, jeudi, devant la commission des Finances et du Budget, Yassine Jaber ne vient pas seulement réaffirmer une position de principe, alors que les retombées des désaccords persistants entre le Fonds et la délégation libanaise, dont le gouverneur de la Banque du Liban, Karim Souhaid, notamment au sujet de la restructuration des banques, ont animé ces dernières semaines. Il concrétise un cheminement qui l’a vu, en quelques années, passer du statut officieux d’allié du secteur bancaire à farouche défenseur d’un accord avec le FMI, quitte à assumer des concessions toujours pas acceptées par les établissements, voire la BDL. Le ministre des Finances a ainsi joué un rôle de premier plan dans l’adoption par le gouvernement des...

La région est sous haute tension... Restez informés en vous abonnant à notre offre limitée : 1$ pour 3 mois seulement ! Je me connecte