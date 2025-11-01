Comment Yassine Jaber est devenu l’un des meilleurs alliés du FMI

Le ministre des finances Yassine Jabber à l’issue de la réunion avec une délégation du FMI, le 25 septembre 2025, à Beyrouth. Stephanie Bechara/L’Orient-Le Jour
« Ne pas signer un accord avec le FMI relève du suicide… » En prononçant ces mots, jeudi, devant la commission des Finances et du Budget, Yassine Jaber ne vient pas seulement réaffirmer une position de principe, alors que les retombées des désaccords persistants entre le Fonds et la délégation libanaise, dont le gouverneur de la Banque du Liban, Karim Souhaid, notamment au sujet de la restructuration des banques, ont animé ces dernières semaines. Il concrétise un cheminement qui l’a vu, en quelques années, passer du statut officieux d’allié du secteur bancaire à farouche défenseur d’un accord avec le FMI, quitte à assumer des concessions toujours pas acceptées par les établissements, voire la BDL. Le ministre des Finances a ainsi joué un rôle de premier plan dans l’adoption par le gouvernement des modifications à apporter à la loi de...
