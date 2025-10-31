Match complètement nul



Tout bien considéré, il existe trois ou quatre dossiers sur lesquels la classe politique se fracasse le dentier. Invariablement, au gré des humeurs, on en choisit un, on s’engueule dessus un bon coup, les caméras et les micros étincellent, les réseaux flambent, le populo s’excite, le pays se fige au bord de la guerre civile dont la menace est agitée à tout berzingue… et puis zut ! Il y a toujours un petit testicule dans le consommé : un fâcheux invente une formule dégoulinante de consensus et l’on passe au dossier suivant. Et rebelote, pour un nouveau tour de piste !





Premier dossier : les numéros d’héroïsme des rescapés du Parti barbu qui se succèdent à l’air libre devant les yeux étincelants de leurs idolâtres, lesquels en demandent et redemandent. Turban bas ! Ce soviet de miliciens s’est fait galtouzer comme une tanche pendant la dernière guerre, mais se comporte comme si son mentor iranien volait de victoire en victoire. Le cirage de pompes, c’est un dur métier où il ne faut surtout pas passer la brosse à rebrousse-poil.





Deuxième tuile : le plat de résistance servi par l’argentier argenté des Finances, lequel nous a préparé gentiment un budget tout de rigueur avec un portefeuille tout plein : 90 % en salaires et 10 % en frais de bouche et gardes du corps aboyeurs. Et pour le reste… Eh bien, y aura pas de reste. On pourra toujours se gratter pour extraire l’ébauche d’un projet de développement. Tout ce que la classe politique a trouvé à proposer est de pomper l’argent facile : un hold-up en règle promis aux épargnants dans les banques, des taxes déguisées pour gaver encore plus de fonctionnaires, le reste à travers le racket d’une TVA chargée à la chevrotine. Un beau bouquet de mesures mises en musique par des gâteux pour décorer un gâteau gâté et une formidable abnégation dans l’organisation de la médiocrité.





Dernière casserole : la méga bisbille autour du vote des expats. Va-t-on les pousser à titiller l’urne pour 6 neuneus de l’étranger ou pour 128 neuneus du dedans ? Vont-ils voter pour des pièces rapportées ou pour des cobayes d’origine, aux pieds bien trempés dans la bouse du terroir ? Mystère et boule puante. La vedette de la semaine est une fois de plus le Baron de Aïn el-Tiné et de ses dépendances, qui refuse d’amender la loi électorale. Fallait entendre la bronca des députés après sa décision de s’essuyer les pieds sur leur requête en se grattant le touffu. Y avait plus assez de micros à travers le pays pour recueillir les postillons vengeurs de ceux qui ont verrouillé l’hémicycle, renvoyant l’Ancêtre au chômage technique. Qu’est-ce qu’on va se faire tarter le jour où cet homme, qui a l’âge de ses artères et ses artères l’âge de pierre, ira claper sa purée dans sa voie de garage ! Le crépuscule du sexe est un naufrage…





Donc match nul jusque-là entre les trois timoniers à la tête de l’État, occupés chacun à engranger des points aussi futiles que rasoirs. Le rafistolage du dernier Conseil des ministres offre un petit sursis aux figurants, qui pourront encore déblatérer au milieu des niaiseux qui retiennent leur souffle… en attendant le dernier coup de fil de Washington qui donnera à tout ce joli monde le signal du cou-couche panier.





