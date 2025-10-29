Israël « reprend le cessez-le-feu » à Gaza, après des frappes ayant fait au moins 90 morts | Direct

Israël annonce reprendre le cessez-le-feu à Gaza après des frappes qui ont fait au moins 90 morts
Israël a annoncé reprendre le cessez-le-feu, après avoir frappé des dizaines de cibles à Gaza qui ont fait au moins 90 morts selon les sources médicales citées par al-Jazeera.
« Conformément aux directives politiques et après une série de raids ciblant des dizaines d'objectifs et d'éléments terroristes, l'armée de défense a recommencé à appliquer l'accord après que le groupe terroriste Hamas l'a violé », a déclaré sur X le porte-parole arabophone de l’armée israélienne, Avichay Adraee. « Au cours de ces raids, plus de 30 éléments terroristes appartenant aux instances dirigeantes des organisations terroristes opérant dans la bande de Gaza ont été attaqués », a-t-il précisé. Et d’assurer que l’armée israélienne « continuera d’imposer l'application de l’accord » et de « réagir avec force à toute violation de celui-ci ».
Liban-Sud : l'homme ayant succombé à ses blessures deux semaines après une frappe israélienne sur Wadi Jilo était membre du Hezbollah
Le Hezbollah a annoncé que l'homme ayant succombé à ses blessures mardi, deux semaines après une frappe israélienne sur Wadi Jilo (Tyr), était un membre du Hezbollah et qu'il sera enterré cet après-midi dans son village natal de Aïtit.
L'armée israélienne accuse le Hamas d'avoir mis en scène la récupération d'un corps d'otage
Avant les frappes meurtrières sur l'enclave, l'armée israélienne avait accusé le Hamas d'avoir mis en scène la découverte de restes humains appartenant à un otage israélien. Elle a diffusé des images de combattants transportant un sac blanc et le déposant dans une fosse, pour étayer ses dires. Il n'était pas immédiatement possible d'authentifier ces images.
Le Forum des familles, principale association israélienne militant pour le retour des otages, avait appelé le gouvernement de Benjamin Netanyahu à « agir de manière décisive » contre le Hamas pour ses « violations » de l'accord. La Croix-Rouge, qui réceptionne les dépouilles du Hamas pour les remettre à Israël, a elle publié une déclaration critiquant le mouvement palestinien et dénonçant une « mise en scène inacceptable, alors que tant de choses dépendent de la mise en œuvre de cet accord ».
La dépouille rendue la veille par le Hamas était celle d'Ofir Tzarfati, assassiné le 7 octobre 2023, et dont une partie du corps avait déjà été rendue.
Le Hamas dément avoir tendu une « embuscade » à l'armée israélienne à Rafah
L'armée israélienne a de son côté confirmé qu'un de ses soldats réservistes, Yona Efraim Feldbaum, 37 ans, avait été tué mardi dans la bande de Gaza. Selon le communiqué publié, le soldat faisait partie d'une équip du génie militaire « opérant à Rafah » qui est tombé dans une « embuscade » du Hamas.
Ce dernier a démenti dans un communiqué avoir attaqué les troupes israéliennes, assurant qu'il « (réaffirmait) son engagement envers l'accord de cessez-le-feu ».
Trump : « Rien » ne compromettra le cessez-le-feu à Gaza
Informé de ces frappes, Donald Trump a assuré ce matin qu'elles ne mettaient pas en péril le cessez-le-feu et qu'Israël se devait de riposter à l'attaque d'un de ses soldats. « Ils ont tué un soldat israélien. Donc les Israéliens ripostent. Et ils devraient riposter », a déclaré le président américain à bord de son avion Air Force One, assurant aux journalistes que « rien » ne compromettra selon lui le cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. « La paix du président (Donald Trump) va tenir » à Gaza, avait affirmé pour sa part mardi le vice-président américain JD Vance.
Gaza : les frappes israéliennes de mardi soir ont fait au moins 90 morts
Les bombardements israéliens de mardi soir sur la bande de Gaza ont fait au moins 90 morts, selon les informations obtenues par al-Jazeera de sources médicales dans les hôpitaux de l'enclave. 42 personnes ont été tués dans des attaques sur le centre de la bande de Gaza, 31 dans le Nord et 18 dans le Sud, selon leur décompte.
Selon Mahmoud Bassal, un porte-parole de la Défense civile à Gaza cité par l'AFP, quelque 200 autres personnes ont été blessées dans ce qui constitue « une violation claire et flagrante de l'accord de cessez-le-feu ». Il a déploré une situation « catastrophique et terrifiante » à Gaza.
Bonjour et bienvenue sur notre couverture en direct de l'actualité au Proche et Moyen-Orient, et notamment à Gaza, bombardée mardi soir par Israël malgré la trêve, et au Liban-Sud, qui est également ciblé par des frappes israéliennes régulières.
La région est sous haute tension...
