Israël « reprend le cessez-le-feu » à Gaza, après des frappes ayant fait au moins 90 morts | Direct

L'armée israélienne a affirmé qu'un réserviste a été tué dans une « embuscade » à Rafah. Le Hamas a démenti toute attaque.

L'homme qui a succombé à ses blessures mardi, deux semaines après une frappe israélienne à Aïtit, était un membre du Hezbollah, selon le parti.

Israël accuse le Hamas d'avoir mis en scène la découverte d'une dépouille d’otage, la Croix rouge dénonce un geste « inacceptable. »