Frappes israéliennes à Gaza: Trump affirme que "rien" ne compromettra le cessez-le-feu

AFP / le 29 octobre 2025 à 04h12

Le président américain Donald Trump a affirmé mercredi que "rien" ne compromettra le cessez-le-feu à Gaza, après des frappes israéliennes sur le territoire palestinien, estimant qu'Israël devrait "riposter" si ses soldats étaient tués.

"Ils ont tué un soldat israélien. Donc les Israéliens ripostent. Et ils devraient riposter", a déclaré le président américain aux journalistes à bord de son avion Air Force One.

La Défense civile de Gaza a communiqué mercredi à l'AFP un bilan d'au moins 38 morts dans des frappes israéliennes en dépit du cessez-le-feu.

