Dernières Infos - Gaza

« Le cessez-le-feu tient » malgré des « accrochages », affirme le vice-président américain


AFP / le 28 octobre 2025 à 22h39

Le vice-président américain JD Vance s’entretient avec des journalistes après avoir assisté au déjeuner hebdomadaire de politique du Parti républicain au Sénat, au Capitole des États-Unis, le 28 octobre 2025, soit le 28e jour de la fermeture partielle du gouvernement fédéral. Photo Chip Somodevilla/ AFP

Le vice-président américain JD Vance a affirmé mardi que le cessez-le-feu à Gaza tenait, malgré des frappes meurtrières menées par Israël en réponse, selon le gouvernement israélien, à des attaques contre ses soldats dans le territoire palestinien.

« Le cessez-le-feu tient. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de petits accrochages », a affirmé le vice-président à des journalistes au Capitole de Washington. « Nous savons que le Hamas ou quelqu'un d'autre à Gaza a attaqué un soldat » des forces armées israéliennes, « mais je pense que la paix du président (Trump) va tenir », a-t-il ajouté.

