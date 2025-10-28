« Le cessez-le-feu tient » malgré des « accrochages », affirme le vice-président américain

Le vice-président américain JD Vance a affirmé mardi que le cessez-le-feu à Gaza tenait, malgré des frappes meurtrières menées par Israël en réponse, selon le gouvernement israélien, à des attaques contre ses soldats dans le territoire palestinien.

« Le cessez-le-feu tient. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de petits accrochages », a affirmé le vice-président à des journalistes au Capitole de Washington. « Nous savons que le Hamas ou quelqu'un d'autre à Gaza a attaqué un soldat » des forces armées israéliennes, « mais je pense que la paix du président (Trump) va tenir », a-t-il ajouté.