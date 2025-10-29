Nathalie Nasr : Cartographier les hôpitaux du Liban pour une prise en charge rapide et efficace des AVC

De passage au Liban pour la Journée mondiale de l’AVC (accident vasculaire cérébral), ce 29 octobre, afin de participer notamment à une conférence à ce sujet à l’École supérieure des affaires à Beyrouth, la professeure Nathalie Nasr, neurologue vasculaire spécialisée dans la prise en charge des accidents vasculaires cérébraux à l’hôpital universitaire de Poitiers, dévoile à L’Orient-Le Jour un projet de coopération interministérielle entre la France et le Liban, qu’elle coordonne pour une prise en charge des AVC à l’échelle nationale.Après des études de médecine au Liban à l’Université Saint-Joseph, une spécialisation à Toulouse, un doctorat en sciences portant sur la circulation cérébrale à l’université de Cambridge et un post-doctorat de recherche clinique à l’hôpital et...

La région est sous haute tension... Restez informés en vous abonnant à notre offre limitée : 1$ pour 3 mois seulement ! Je me connecte