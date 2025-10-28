Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos - Gaza

Israël dit que des restes humains remis par le Hamas appartiennent à un otage déja récupéré par l'armée


AFP / le 28 octobre 2025 à 12h42

La Croix-Rouge transporte le corps d’un otage décédé, détenu à Gaza depuis l’attaque meurtrière du 7 octobre 2023, après sa remise par des combattants du Hamas, dans le cadre de l’accord de cessez-le-feu et d’échange d’otages contre des prisonniers conclu entre le Hamas et Israël, à Gaza-Ville, le 27 octobre 2025. Photo Dawoud ABU ALKAS / Reuters

Le bureau du Premier ministre israélien a affirmé mardi que les restes humains remis la veille par le Hamas à Gaza sont ceux d'un otage dont une partie de la dépouille avait déjà été récupérée par l'armée, selon un communiqué. 

« Il a été établi que les restes humains retrouvés hier soir appartenaient à l'otage Ofir Tzarfati » enlevé le 7 octobre 2023 au festival de musique Nova lors de l'attaque du Hamas, et dont une partie des reste avait été ramenés de la bande de Gaza « lors d'une opération militaire il y a environ deux ans », indique le communiqué. 

Le bureau du Premier ministre israélien a affirmé mardi que les restes humains remis la veille par le Hamas à Gaza sont ceux d'un otage dont une partie de la dépouille avait déjà été récupérée par l'armée, selon un communiqué. 

« Il a été établi que les restes humains retrouvés hier soir appartenaient à l'otage Ofir Tzarfati » enlevé le 7 octobre 2023 au festival de musique Nova lors de l'attaque du Hamas, et dont une partie des reste avait été ramenés de la bande de Gaza « lors d'une opération militaire il y a environ deux ans », indique le communiqué. 

Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés