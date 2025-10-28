Israël dit que des restes humains remis par le Hamas appartiennent à un otage déja récupéré par l'armée

Le bureau du Premier ministre israélien a affirmé mardi que les restes humains remis la veille par le Hamas à Gaza sont ceux d'un otage dont une partie de la dépouille avait déjà été récupérée par l'armée, selon un communiqué.

« Il a été établi que les restes humains retrouvés hier soir appartenaient à l'otage Ofir Tzarfati » enlevé le 7 octobre 2023 au festival de musique Nova lors de l'attaque du Hamas, et dont une partie des reste avait été ramenés de la bande de Gaza « lors d'une opération militaire il y a environ deux ans », indique le communiqué.