Deux morts dans des tirs sur un car à Soueida, en Syrie | Direct

Syrie : tirs sur un car dans la province druze de Soueida, deux morts
Deux personnes ont été tuées, selon un média officiel syrien, dans des tirs sur un car de passagers dans la province à majorité druze de Soueida (sud), théâtre en juillet de violences meurtrières à caractère confessionnel, indique l’AFP. Selon l'agence officielle Sana, « des hommes armés inconnus ont ouvert le feu sur un car de passagers, faisant deux morts et des blessés ».
Le site local Suwayda24 a affirmé que le car, qui effectuait la liaison Damas-Soueida, avait été visé « dans une zone où sont déployés des postes de contrôle des forces gouvernementales », confirmant qu'un homme et une femme avaient été tués. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH), les passagers du car étaient tous druzes.
Israël : le Forum des familles d'otages appelle à agir contre le Hamas faute de remise d'un nouveau corps
Le Forum des familles, principale association israélienne militant pour le retour des otages de Gaza, a appelé à agir contre le Hamas après l'annonce que des restes humains rendus lundi à Israël appartiennent à un otage dont une partie de la dépouille avait déjà récupérée par l'armée.
« Du fait des violations par le Hamas » de l'accord de cessez-le-feu, « le gouvernement israélien (...) doit agir de manière décisive », a affirmé le Forum, cité par l'AFP, après que le bureau du Premier ministre israélien a annoncé que les restes humains remis la vieille par le mouvement palestinien « appartenaient à l'otage Ofir Tzarfati » enlevé le 7 octobre 2023 et dont une partie des reste avait été ramenés de la bande de Gaza « lors d'une opération militaire il y a environ deux ans ».
Netanyahu envisage une riposte après la remise erronée des restes d’un otage par le Hamas
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu doit tenir une réunion dans la journée pour examiner les options de réponse à ce que le gouvernement considère comme des violations du cessez-le-feu par le Hamas, après que les derniers restes remis à Israël se sont révélés ne correspondre à aucun des 13 otages encore détenus dans la bande de Gaza, selon les informations du média israélien Arutz Sheva relayées par al-Jazeera.
L’heure de la réunion n’a pas encore été précisée, et il n’est pas clair quelles options de riposte seront examinées.
Israël est lui-même accusé à plusieurs reprises d’avoir enfreint les conditions du cessez-le-feu, notamment en menant des frappes meurtrières dans la bande de Gaza et en limitant l’entrée de l’aide humanitaire dans l’enclave palestinienne.
La France a repris ses évacuations de Palestiniens de Gaza
La France a repris dimanche ses évacuations de Palestiniens de Gaza, avec l'arrivée sur son sol de 20 personnes, un nombre inférieur à ce qui était prévu en raison de la complexité de ce type d'opération, a appris l'AFP auprès de sources diplomatiques.
Le ministère français des Affaires étrangères avait suspendu au milieu de l'été les évacuations de Gaza après une faille dans la procédure de vérification ayant permis la venue en France d'une étudiante qui avait publié des messages antisémites. « Nous veillons scrupuleusement à ce que les personnes évacuées vers notre pays respectent les valeurs et principes de la République », ont tenu à préciser les sources diplomatiques.
Ben-Gvir : « Le Hamas joue » et Israël doit « le détruire complètement »
Le ministre de la Sécurité nationale israélien, Itamar Ben Gvir a réagi avec virulence aux informations semant le doute sur l’identité des derniers restes remis par le Hamas, affirmant que le mouvement palestinien « continue de jouer » et qu’il doit être « anéanti ».
Dans un message publié sur X, M. Ben-Gvir a déclaré : « Nous n’avons plus besoin de ‘faire payer un prix au Hamas’ pour les violations. Nous devons lui ôter son existence même et le détruire complètement. » Il a également appelé le Premier ministre à donner le feu vert « sans hésitation ».
Le plus haut responsable militaire US en visite prochainement en Israël
Le plus haut responsable militaire américain, le chef d’état-major interarmées, Dan Caine, va aller en Israël d'ici le début de la semaine prochaine pour y rencontrer des responsables et visiter le centre de surveillance du cessez-le-feu, créé récemment pour surveiller le respect des modalités de la trêve et gérer la logistique de l'aide humanitaire et la reconstruction. Selon le média al-Monitor, le général Caine devra notamment visiter le Centre de coordination civilo-militaire (CMCC), mis en place par le CENTCOM en Israël, et s'entretenir avec des responsables.
Sa visite vise notamment, selon le média, à donner une « dimension militaire officielle » aux contacts et réunions politiques de haut niveau de la semaine dernière en Israël, qui visaient à faire pression sur le gouvernement de Benjamin Netanyahu pour que tienne le cessez-le-feu.
Plus de 70 000 personnes atteintes d'hépatite C à Gaza ont besoin d'un traitement urgent
Le porte-parole de l'hôpital des Martyrs d'al-Aqsa, à Deir el-Balah dans le centre de la bande de Gaza, a indiqué à al-Jazeera que plus de 70 000 personnes à Gaza sont infectées par l'hépatite C et ont besoin d'un traitement urgent en dehors de l'enclave.
« Nous exigeons l'ouverture immédiate des points de passage afin de limiter la propagation des maladies épidémiques à Gaza », a plaidé Khalil al-Daqran.
Israël estime que le Hamas a remis les restes d’un otage déjà restitué
Israël a indiqué, sur la base d’évaluations préliminaires, que le Hamas aurait remis lundi soir les restes d’un otage décédé dont le corps avait déjà été restitué lors d’échanges précédents, selon le Haaretz.
Selon l’Institut national de médecine légale israélien, les analyses n’ont révélé aucune correspondance entre les restes remis et l’un des treize otages décédés toujours détenus dans la bande de Gaza.
Israël annonce que la Croix-Rouge lui a remis le corps d'un otage à Gaza
Israël a annoncé hier soir que la Croix-Rouge avait remis à ses forces dans la bande de Gaza le corps d'un otage, restitué dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu avec le Hamas.
« Israël a reçu, par l'intermédiaire de la Croix-Rouge, le cercueil d'un otage mort qui a été remis à l'armée et au Shin Bet (le service de sécurité intérieure, NDLR) à l'intérieur de la bande de Gaza », a déclaré le bureau du Premier ministre dans un communiqué, ajoutant que le corps allait être transféré en Israël pour y être identifié.
Liban-Sud : tirs de mitrailleuse israéliens sur Kfarchouba, survols de drones dans la région de Nabatiyé
Au Liban-Sud, l'armée israélienne poursuit ses violations du cessez-le-feu, et a ratissé à la mitrailleuse lundi soir les environs de Kfarchouba, dans le caza de Hasbaya (secteur est de la frontière). Ce matin, des drones ont survolé les villages de la région de l'Iklim el-Touffah, dans le caza de Nabatiyé, selon les informations de notre correspondant Mountasser Abdallah.
Attaque israélienne en Cisjordanie : le Jihad islamique dénonce des « persécutions systématiques »
Après l' « opération » meurtrière à Kfar Kud, le Jihad islamique palestinien a dénoncé un « assassinat » mené avec des « tireurs d'élite et frappes aériennes », qui est un « nouvel épisode dans la série continue de crimes de guerre et de persécutions systématiques » de l'armée israélienne en Cisjordanie occupée.
Les forces israéliennes ont « encerclé la maison et empêché les équipes de secours d'accéder au lieu pour sauver les blessés, en violation flagrante de toutes les conventions et normes internationales et humanitaires », a condamné le Jihad islamique, soulignant qu'il s'agit d'une « escalade dangereuse. »
Le JIP a souligné que, ces derniers mois, l'armée israélienne a détruit plus de 1 000 maisons dans les camps de Jénine, Tulkarem et Nour Chams et forcé plus de 25 000 Palestiniens à se déplacer. Cela constitue une « punition collective » à l'encontre du peuple palestinien. Ces attaques, ainsi que celles menées dans le Néguev « ne feront que renforcer notre détermination à poursuivre la résistance pour défendre notre peuple et notre terre », a ajouté le mouvement.
Trois Palestiniens tués par l'armée et la police israéliennes en Cisjordanie occupée
La police israélienne a annoncé avoir tué trois Palestiniens, présentés comme membres d'une « cellule terroriste », lors d'un raid mené avec l'armée dans le village de Kfar Kud, à l'ouest de Jénine, en Cisjordanie occupée.
« Au cours d’une opération offensive menée par les forces du Yamam », commando d'élite du contre-terrorisme policier, à Kfar Kud, « les combattants [...] ont agi pour neutraliser une cellule terroriste qui prévoyait de commettre un attentat et qui faisait partie d'une organisation terroriste active dans le camp de Jénine », indique un communiqué de la police israélienne. « Les forces ont repéré les membres de la cellule sortant d’une grotte. Les tireurs d’élite de l’unité ont alors ouvert le feu avec précision, éliminant les trois terroristes », ajoute le communiqué.
Bonjour et bienvenue sur notre couverture en direct de l'actualité au Proche et Moyen-Orient, et notamment à Gaza, en Cisjordanie occupée et au Liban-Sud, qui restent bombardés régulièrement par l'armée israélienne malgré les trêves en vigueur.
La région est sous haute tension...
