Deux morts dans des tirs sur un car à Soueida, en Syrie | Direct

Netanyahu envisage une riposte après la remise erronée des restes d’un otage par le Hamas

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu doit tenir une réunion dans la journée pour examiner les options de réponse à ce que le gouvernement considère comme des violations du cessez-le-feu par le Hamas, après que les derniers restes remis à Israël se sont révélés ne correspondre à aucun des 13 otages encore détenus dans la bande de Gaza, selon les informations du média israélien Arutz Sheva relayées par al-Jazeera.

L’heure de la réunion n’a pas encore été précisée, et il n’est pas clair quelles options de riposte seront examinées.

Israël est lui-même accusé à plusieurs reprises d’avoir enfreint les conditions du cessez-le-feu, notamment en menant des frappes meurtrières dans la bande de Gaza et en limitant l’entrée de l’aide humanitaire dans l’enclave palestinienne.