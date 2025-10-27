Menu
Dernières Infos - Gaza

Israël annonce que la Croix-Rouge, le Hamas et une équipe égyptienne cherchent des corps d'otages


AFP / le 27 octobre 2025 à 16h32

Vue aérienne de la destruction d’un quartier résidentiel, après le retrait des forces israéliennes de la zone, dans le cadre du cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, à Gaza-Ville, le 25 octobre 2025. Photo : Dawoud ABU ALKAS / Reuters

La Croix-Rouge, une personne du Hamas et une équipe égyptienne sont en train de chercher des dépouilles d'otages retenus depuis l'attaque du 7 octobre 2023 dans la bande de Gaza, a annoncé lundi le gouvernement israélien.

Les équipes de recherches munies d'engins de chantier ont obtenu l'autorisation des autorités israéliennes d'entrer « au-delà de la ligne jaune (...) sous la supervision étroite de l'armée israélienne pour identifier l'emplacement de nos otages », a déclaré la porte-parole du gouvernement, Shosh Bedrosian.

Une source à la Croix-Rouge a confirmé que l'organisation participait à ces recherches.


