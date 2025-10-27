Huit Palestiniens tués en 48h à Gaza ; les familles d'otages appellent le gouvernement à ne pas passer à la phase suivante de l'accord sans retour des corps | Direct

La Défense civile gazaouie déplore un manque de soutien pour récupérer les corps d'environ 10 000 Palestiniens

Le porte-parole de la défense civile à Gaza, Mahmoud Bassal, a condamné le « deux poids, deux mesures » des organisations qui acheminent des équipements lourds dans la bande de Gaza pour récupérer les corps des otages israéliens, tandis que les Palestiniens sont laissés sans aide pour fouiller les décombres à la recherche d'environ 10 000 personnes encore ensevelies.

« Cela nous brise le cœur que certaines agences et organisations aient fait venir les équipements lourds et puissants nécessaires ainsi que des bulldozers uniquement pour rechercher les corps des otages israéliens, alors qu'aucun équipement n'est disponible pour récupérer les 10 000 corps de citoyens palestiniens ensevelis sous les décombres », a dénoncé Mahmoud Bassal dans un communiqué cité par al-Jazeera.

M. Bassal a souligné que la récupération d'un seul corps peut prendre 12 heures de travail, compte tenu de l'ampleur des dégâts et du manque de soutien technique. Le processus est également compliqué par la question de savoir où mettre l'énorme quantité de décombres déblayés.

« Cette question nécessite l'intégration et la coopération de toutes les parties afin que nous puissions immédiatement commencer à travailler sur ce sujet et récupérer les corps des martyrs », a ajouté M. Bassal.