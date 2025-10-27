Huit Palestiniens tués en 48h à Gaza ; les familles d'otages appellent le gouvernement à ne pas passer à la phase suivante de l'accord sans retour des corps | Direct

La Défense civile gazaouie déplore un manque de soutien pour récupérer les corps d'environ 10 000 Palestiniens
Le porte-parole de la défense civile à Gaza, Mahmoud Bassal, a condamné le « deux poids, deux mesures » des organisations qui acheminent des équipements lourds dans la bande de Gaza pour récupérer les corps des otages israéliens, tandis que les Palestiniens sont laissés sans aide pour fouiller les décombres à la recherche d'environ 10 000 personnes encore ensevelies.
« Cela nous brise le cœur que certaines agences et organisations aient fait venir les équipements lourds et puissants nécessaires ainsi que des bulldozers uniquement pour rechercher les corps des otages israéliens, alors qu'aucun équipement n'est disponible pour récupérer les 10 000 corps de citoyens palestiniens ensevelis sous les décombres », a dénoncé Mahmoud Bassal dans un communiqué cité par al-Jazeera.
M. Bassal a souligné que la récupération d'un seul corps peut prendre 12 heures de travail, compte tenu de l'ampleur des dégâts et du manque de soutien technique. Le processus est également compliqué par la question de savoir où mettre l'énorme quantité de décombres déblayés.
« Cette question nécessite l'intégration et la coopération de toutes les parties afin que nous puissions immédiatement commencer à travailler sur ce sujet et récupérer les corps des martyrs », a ajouté M. Bassal.
Une commission parlementaire israélienne approuve une enveloppe pour la reconstruction à la frontière avec le Liban
La commission des Finances au Parlement israélien a approuvé un transfert très attendu de 1,2 milliard de shekels (308 millions de dollars) pour des programmes de reconstruction et de relance économique dans le nord d'Israël, rapporte le Times of Israel.
Cette approbation intervient après des mois de retard causés par le refus du ministère des Finances de fournir les informations supplémentaires demandées par les conseillers juridiques de la commission, précise le journal. Ces fonds doivent servir à mettre en œuvre deux résolutions gouvernementales de juillet visant à soutenir les localités situées dans un rayon de deux kilomètres de la frontière libanaise, dont les habitants ont été évacués pendant la guerre, et à relancer les activités commerciales et municipales jusqu'à neuf kilomètres de la frontière.
Environ 60 000 habitants du nord d'Israël ont évacué leurs maisons pendant les combats entre Israël et le Hezbollah d'octobre 2023 à novembre 2024. Après le cessez-le-feu de novembre, Israël a eu du mal à convaincre les habitants de retourner chez eux, tandis que ces derniers protestaient contre ce qu'ils considéraient comme l'incapacité de leur gouvernement à assurer leur sécurité.
Fin juillet, l'armée israélienne a annoncé que 74 % des habitants du nord étaient rentrés chez eux, ce qui représente une forte augmentation par rapport à quelques mois auparavant, où seuls 30 à 40 % étaient rentrés.
Huit Palestiniens tués ces dernières 48h à Gaza
Huit Palestiniens ont été tués dans des frappes et tirs de l'armée israélienne au cours des dernières 48 heures à Gaza, selon le ministère de la Santé de Gaza. Treize autres ont été hospitalisés pour blessures après des attaques israéliennes, tandis que 50 corps de Palestiniens ont été ramenés à Gaza par Israël et 41 dépouilles non-identifiées ont été inhumées, précise le ministère.
Gaza : des proches d'otages disent que tous les corps doivent être rendus pour la poursuite du plan de paix
La principale association israélienne militant pour la libération des otages à Gaza a appelé à suspendre les prochaines étapes de l'accord de cessez-le-feu tant que le Hamas n'aurait pas rendu les 13 dernières dépouilles encore retenues dans le territoire palestinien, rapporte l'AFP.
Rappelant qu'aux termes de l'accord, tous les otages morts et vivants auraient dû être rendus il y a deux semaines, le Forum des familles appelle dans un communiqué « le gouvernement israélien et les médiateurs à ne pas passer à la phase suivante de l'accord tant que le Hamas n'aura pas rempli toutes ses obligations ».
Cette deuxième phase comprend notamment le désarmement du Hamas et l'amnistie ou l'exil de ses combattants et la poursuite des retraits israéliens dans Gaza, des points qui restent sujet à discussion.
Rubio : La frappe israélienne ayant visé le Jihad islamique à Nousseirat ne constitue pas une violation du cessez-le-feu
Le secrétaire d’État américain, Marco Rubio, a affirmé à des journalistes à bord d’Air Force One, lors d'un déplacement en Asie du Sud-Est, que Washington ne considère pas le bombardement israélien du camp de réfugiés de Nousseirat de samedi soir, visant un membre du Jihad islamique selon Israël, était une violation du cessez-le-feu.
L'armée israélienne avait dit avoir visé un combattant préparant une attaque contre des soldats israéliens, ce que le Jihad islamique a réfuté. La frappe a fait un mort.
Selon des propos rapportés par Reuters, M. Rubio a précisé qu’Israël n’avait pas renoncé à son droit à l’autodéfense dans le cadre de la trêve. « Ils ont le droit d’agir s’il existe une menace imminente contre Israël, et tous les médiateurs sont d’accord avec cela », a-t-il ajouté.
L'Unicef veut ramener à l'école les 650 000 enfants d’âge scolaire de Gaza
Le Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef) a annoncé qu'il intensifiait ses opérations humanitaires à Gaza, après le cessez-le-feu, pour ramener à l'école les 650 000 enfants en âge scolaire. « Nous menons une course contre la montre pour sauver la vie des enfants menacés par des causes évitables telles que la malnutrition, les maladies et le froid de l’hiver », a affirmé Édouard Beigbeder, directeur régional de l'Unicef pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, dans un communiqué.
« Après deux années perdues, les familles savent qu’un retour à une éducation adéquate offrira les bases de l’apprentissage, de la guérison, de l’espoir et de la cohésion sociale à long terme dans leurs communautés », a expliqué M. Beigbeder. « L’Unicef met en place des salles de classe semi-permanentes et répare les écoles endommagées, tout en se préparant à reconstruire des écoles inclusives regroupant plusieurs services sous un même toit – de l’accès à l’eau potable à l’appui en santé mentale et psychosociale, en passant par des services de protection de l’enfance – afin de promouvoir le rétablissement émotionnel et la sécurité de chaque enfant », a-t-il conclu.
L’armée israélienne continue de frapper Gaza malgré le cessez-le-feu
À Gaza, l'armée israélienne continue de mener des frappes sur l'enclave, malgré la trêve en vigueur depuis plus de deux semaines, selon al-Jazeera. Trois frappes ont visé l'est de Khan Younès (Sud), et une frappe de drone a visé la périphérie de camps de déplacés de Choujaïa, à Gaza-Ville.
Liban-Sud : incursions terrestres israéliennes dans le secteur-est
Après une fin de semaine et un week-end particulièrement violents au Liban-Sud et dans la Békaa, avec douze morts depuis jeudi dans des frappes israéliennes soutenues, la situation ces dernières heures a été marquée, dans le Sud, par de nouvelles incursions terrestres de l'armée israélienne en territoire libanais. Un engin de chantier de l'armée et plusieurs tanks ont ainsi pénétré sur le site dit « al-Marj », entre Adaïssé et Markaba, dans le caza de Marjeyoun, pour y effectuer des travaux de terrassement, selon notre correspondant Mountasser Abdallah. Cinq pelleteuses ont également traversé la Ligne bleue en direction de Wadi Hounine, pour y ériger un muret de terre.
Liban-Sud : l'armée israélienne accuse la Finul d'avoir abattu un drone de renseignement dimanche
L'armée israélienne a accusé ce matin la Finul, force de paix de l'ONU au Liban, d'avoir abattu la veille l'un de ses drones de renseignement au Liban lors d'une mission « de routine » dans le sud du pays.
« Une première enquête suggère que les forces de la Finul stationnées à proximité ont délibérément tiré sur le drone et l'ont abattu », a écrit sur X le lieutenant Nadav Shoshani, porte-parole de l'armée israélienne, qui affirme qu'une enquête est en cours pour examiner les circonstances de l'incident.
La Finul avait affirmé dans un communiqué hier soir que ce drone agissait « de manière agressive » et qu'elle l'avait abattu après deux tirs, d'artillerie et avec une grenade larguée par un drone », ayant visé des casques bleus dans la même zone, près de Kfar Kila.
Plus de détails ici.
Bonjour et bienvenue sur notre couverture en direct de l'actualité au Proche et Moyen-Orient, et notamment à Gaza et au Liban-Sud, qui restent bombardés régulièrement par l'armée israélienne malgré les trêves en vigueur.
La région est sous haute tension...
