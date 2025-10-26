Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos - Liban-Sud

La Finul confirme avoir abattu un drone israélien près de Kfar Kila


L'OLJ / le 26 octobre 2025 à 19h56

La Finul confirme avoir abattu un drone israélien près de Kfar Kila

Un soldat français de la Finul manipule un missile antiaérien léger transportable (Mistral) pour surveiller les violations de l'espace aérien libanais, le 8 juillet 2025, au quartier général des forces de maintien de la paix à Naqoura, au Liban-Sud. Photo Matthieu Karam/L'Orient-Le Jour

Un porte-parole de la Force intérimaire des Nations unies au Liban (Finul) a confirmé à L'Orient-Le Jour que le drone israélien qui s'est écrasé à Kfar Kila (Marjeyoun) a été abattu par des Casques bleus de la troupe onusienne, alors que ceux-ci effectuaient une patrouille dans la zone.

La troupe a indiqué que cet acte constituait une « contre-mesure » contre l’appareil qui « agissait de façon agressive » à l'encontre des soldats de la paix.

Selon les informations de notre correspondant dans la région, le bataillon impliqué dans cet incident serait de nationalité française. Une information que la Finul n'a pas souhaité confirmer.

Un communiqué explicitant les détails de cet incident sera bientôt publié par le commandement de la troupe.

Il s'agit d'un geste particulièrement rare de la part des Casques bleus.

Le 17 octobre 2024, lors de la guerre ouverte entre le Hezbollah et Israël, un navire de la marine allemande participant à la Finul avait neutralisé un drone au large des côtes libanaises.

Un porte-parole de la Force intérimaire des Nations unies au Liban (Finul) a confirmé à L'Orient-Le Jour que le drone israélien qui s'est écrasé à Kfar Kila (Marjeyoun) a été abattu par des Casques bleus de la troupe onusienne, alors que ceux-ci effectuaient une patrouille dans la zone.La troupe a indiqué que cet acte constituait une « contre-mesure » contre l’appareil qui « agissait de façon agressive » à l'encontre des soldats de la paix.Selon les informations de notre correspondant dans la région, le bataillon impliqué dans cet incident serait de nationalité française. Une information que la Finul n'a pas souhaité confirmer.Un communiqué explicitant les détails de cet incident sera bientôt publié par le commandement de la troupe.Il s'agit d'un geste particulièrement rare de la...
Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés