La Finul confirme avoir abattu un drone israélien près de Kfar Kila

Un porte-parole de la Force intérimaire des Nations unies au Liban (Finul) a confirmé à L'Orient-Le Jour que le drone israélien qui s'est écrasé à Kfar Kila (Marjeyoun) a été abattu par des Casques bleus de la troupe onusienne, alors que ceux-ci effectuaient une patrouille dans la zone.

La troupe a indiqué que cet acte constituait une « contre-mesure » contre l’appareil qui « agissait de façon agressive » à l'encontre des soldats de la paix.

Selon les informations de notre correspondant dans la région, le bataillon impliqué dans cet incident serait de nationalité française. Une information que la Finul n'a pas souhaité confirmer.

Un communiqué explicitant les détails de cet incident sera bientôt publié par le commandement de la troupe.

Il s'agit d'un geste particulièrement rare de la part des Casques bleus.

Le 17 octobre 2024, lors de la guerre ouverte entre le Hezbollah et Israël, un navire de la marine allemande participant à la Finul avait neutralisé un drone au large des côtes libanaises.