Le Hamas est en train de « reprendre le contrôle » de Gaza, selon Paris

Le mouvement islamiste palestinien Hamas est en train de « reprendre le contrôle de Gaza », a déclaré mercredi la porte-parole du gouvernement français, en appelant dans ce contexte à une mise en oeuvre « urgente » des mesures de sécurisation et gouvernance du territoire.

« Le Hamas reprend le contrôle du territoire, des administrations et mène une campagne de répression contre ses opposants après que les Américains lui ont laissé entendre qu'il aurait un peu de temps pour stabiliser la bande de Gaza », a relevé Maud Bregeon à l'issue du Conseil des ministres. « Dans ce contexte, il est urgent de mettre en œuvre la seconde phase du cessez-le-feu, avec donc les trois priorités (...) humanitaire, sécurité et enfin gouvernance », a-t-elle ajouté.

Le vice-président américain, JD Vance, a affirmé mercredi depuis Jérusalem que la tâche sera « très difficile » pour désarmer le Hamas dans la bande de Gaza, ainsi que pour reconstruire le territoire palestinien. De nombreux points du plan censé apporter la paix à Gaza, présenté par Donald Trump en septembre, restent en suspens, dont la question du désarmement du mouvement islamiste. Le président Emmanuel Macron a estimé mardi que le cessez-le-feu restait « très fragile » et appelé à la réouverture des points d'entrée vers le territoire, « une urgence absolue », pour faire entrer l'aide humanitaire.