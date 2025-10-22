L'Emirati Anouar Gargash appelle à une « nouvelle approche » pour mettre fin au conflit au Moyen-Orient

Le conseiller diplomatique du président des Émirats arabes unis (EAU), Anouar Gargash, a appelé mercredi à un compromis pour mettre fin au conflit au Moyen-Orient, fondé sur la garantie de la « sécurité » d’Israël parallèlement à la création d’un État palestinien « viable ».

Le cessez-le-feu à Gaza, entré en vigueur le 10 octobre, constitue « une avancée majeure », a déclaré M. Gargash, dans un entretien accordé au Reuters NEXT Gulf Summit à Abou Dhabi, estimant toutefois que l’approche adoptée pour résoudre le conflit doit désormais « évoluer ». « C’est assurément un moment d’opportunité. La première chose à dire, c’est que nous avons aujourd’hui la chance de changer de cap », a-t-il ajouté.

Riche État du Golfe, les Émirats arabes unis sont considérés comme un acteur essentiel des efforts de reconstruction de Gaza après deux années d’une guerre dévastatrice, déclenchée le 7 octobre 2023 par une attaque meurtrière du Hamas contre le sud d’Israël, au cours de laquelle l’armée israélienne a tué des dizaines de milliers de personnes et réduit l’enclave palestinienne en ruines, provoquant la faim et une crise humanitaire majeure.

« Certaines politiques ne sont plus valables et ne doivent pas être ressuscitées », a souligné M. Gargash. Pour lui, « les positions maximalistes sur la question palestinienne ne sont plus d’actualité. Nous devons faire face à une réalité : deux nationalismes rivaux se disputent une même terre, et cette terre doit être partagée. » L'ancien ministre d’État aux Affaires étrangères des Émirats de 2008 à 2021 s'est même interrogé : « Allons-nous continuer avec ce type de positions maximalistes, par exemple celles de la droite israélienne, qui doit comprendre que ce dossier ne disparaîtra pas ? ».

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, à la tête du gouvernement le plus à droite de l’histoire du pays, rejette pour sa part la l'idée d’un État palestinien, alors que plusieurs pays avait acté cette reconnaissance, à la veille de l'ouverture de l'Assemblée générale des Nations Unis à New York.

L’islam politique, « principal acteur » de la guerre à Gaza

Les Émirats ont été le plus en vue des pays arabes à signer, en 2020, les accords de normalisation avec Israël négociés par les États-Unis, connus sous le nom d’accords d’Abraham. M. Gargash a encore affirmé qu’une annexion israélienne en Cisjordanie occupée constituerait une « ligne rouge » pour Abou Dhabi.

Alors que Gaza vit un cessez-le-feu fragile, de nombreux points du plan censé apporter la paix à Gaza, présenté par Donald Trump en septembre restent en suspens, notamment sur les appels à un désarmement du Hamas et sur le rôle du mouvement islamiste dans la gouvernance future de l’enclave.

Les EAU, qui considèrent les groupes islamistes comme le Hamas comme une menace existentielle, maintiennent une position ferme à leur égard, ce qui influence régulièrement leur politique étrangère. « Nous avons connu trente années de trajectoire de l’islam politique, et l’islam politique a été le principal acteur du conflit au cours des deux dernières années de guerre », a noté le conseiller diplomatique, estimant que cette idéologie est désormais « en déclin ».