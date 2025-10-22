Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos - Gaza

Israël annonce avoir identifié les corps des otages Tamir Adar et Aryeh Zalmanovich


AFP / le 22 octobre 2025 à 04h16

Des enfants jouent sur un rond-point alors que des colons israéliens attendent le retour de l’otage libéré Avinatan Or, dans la colonie israélienne de Shilo, en Cisjordanie occupée, le 21 octobre 2025. Photo John WESSELS/AFP

L'armée israélienne a annoncé mercredi matin avoir identifié deux corps d'otages récupérés à Gaza comme étant ceux de Tamir Adar et Aryeh Zalmanovich.

Tamir Adar, 38 ans, est mort lors de l'attaque en Israël du mouvement islamiste palestinien Hamas le 7 octobre 2023. Aryeh Zalmanovich (également orthographié Arye Zalmanovitz), 85 ans au moment de sa mort selon l'armée israélienne, était agriculteur de profession et un des fondateurs du kibboutz Nir Oz. Il était apparu en 2023 dans une vidéo du Hamas annonçant qu'il avait fait une crise cardiaque, sans que cela puisse être vérifié. Sa mort avait été confirmée en décembre 2023 par le kibboutz Nir Oz.

L'armée israélienne a annoncé mercredi matin avoir identifié deux corps d'otages récupérés à Gaza comme étant ceux de Tamir Adar et Aryeh Zalmanovich.

Tamir Adar, 38 ans, est mort lors de l'attaque en Israël du mouvement islamiste palestinien Hamas le 7 octobre 2023. Aryeh Zalmanovich (également orthographié Arye Zalmanovitz), 85 ans au moment de sa mort selon l'armée israélienne, était agriculteur de profession et un des fondateurs du kibboutz Nir Oz. Il était apparu en 2023 dans une vidéo du Hamas annonçant qu'il avait fait une crise cardiaque, sans que cela puisse être vérifié. Sa mort avait été confirmée en décembre 2023 par le kibboutz Nir Oz.

Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés