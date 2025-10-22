Israël annonce avoir identifié les corps des otages Tamir Adar et Aryeh Zalmanovich

L'armée israélienne a annoncé mercredi matin avoir identifié deux corps d'otages récupérés à Gaza comme étant ceux de Tamir Adar et Aryeh Zalmanovich. Tamir Adar, 38 ans, est mort lors de l'attaque en Israël du mouvement islamiste palestinien Hamas le 7 octobre 2023. Aryeh Zalmanovich (également orthographié Arye Zalmanovitz), 85 ans au moment de sa mort selon l'armée israélienne, était agriculteur de profession et un des fondateurs du kibboutz Nir Oz. Il était apparu en 2023 dans une vidéo du Hamas annonçant qu'il avait fait une crise cardiaque, sans que cela puisse être vérifié. Sa mort avait été confirmée en décembre 2023 par le kibboutz Nir Oz.

