Israël dit avoir récupéré de la Croix-Rouge deux corps d'otages

Israël a annoncé mardi soir avoir récupéré, via la Croix-Rouge internationale, deux corps d'otages qui était retenus par le Hamas dans la bande de Gaza, dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu.

Les forces israéliennes « ont récupéré par l'intermédiaire de la Croix-Rouge, les dépouilles de deux otages dans des cercueils. Ils ont été remis à une force conjointe de Tsahal (armée israélienne) et du Shin Bet à l'intérieur de Gaza », selon un communiqué du bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahu. Le Hamas a remis jusque-là 15 dépouilles d'otages sur les 28 qu'il retient à Gaza. Le mouvement islamiste s'est engagé à les rendre toutes à Israël dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu.