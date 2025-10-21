Menu
Dernières Infos - Gaza

Israël dit avoir récupéré de la Croix-Rouge deux corps d'otages


AFP / le 21 octobre 2025 à 22h46

Yuval (C) et Tom (G), la fille et le frère de Ronen Engel, un Israélien enlevé à son domicile et tué par des militants palestiniens lors des attaques menées par le Hamas contre Israël le 7 octobre 2023, se recueillent devant son cercueil lors de ses funérailles au kibboutz de Nir Oz, dans le sud d’Israël, le 21 octobre 2025. Jack GUEZ/AFP

Israël a annoncé mardi soir avoir récupéré, via la Croix-Rouge internationale, deux corps d'otages qui était retenus par le Hamas dans la bande de Gaza, dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu.

Les forces israéliennes « ont récupéré par l'intermédiaire de la Croix-Rouge, les dépouilles de deux otages dans des cercueils. Ils ont été remis à une force conjointe de Tsahal (armée israélienne) et du Shin Bet à l'intérieur de Gaza », selon un communiqué du bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahu. Le Hamas a remis jusque-là 15 dépouilles d'otages sur les 28 qu'il retient à Gaza. Le mouvement islamiste s'est engagé à les rendre toutes à Israël dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu.

